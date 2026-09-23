Canarias amanece con más de 32 grados: la temperatura más alta de España a primera hora

Canarias ha comenzado este miércoles, 23 de septiembre, con temperaturas excepcionalmente altas en algunos puntos. Pájara, en Fuerteventura, había alcanzado ya los 32,4 grados a las 06.50 horas, el registro máximo más elevado de España en los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizados a primera hora de la mañana.
El dato corresponde a las temperaturas máximas acumuladas desde las 00.00 horas hasta las 7.30 (hora canaria). Por tanto, se trata de registros de madrugada y primeras horas del día, cuando todavía quedan por delante las horas en las que habitualmente se alcanzan las máximas.
Pájara encabezaba la clasificación nacional con una diferencia notable respecto al resto de estaciones. Tras los 32,4 ºC registrados en el municipio majorero aparecía Piedralaves, en Ávila, con 28,9 ºC.
4 de los puntos más cálidos en Canarias
Canarias colocaba además otras tres estaciones entre las 10 temperaturas máximas más elevadas registradas en España hasta primera hora.
En Puerto Gran Tarajal, en Tuineje, el termómetro había alcanzado los 28,1 ºC a las 00.20 horas, mientras que la estación de Agüimes, en Gran Canaria, registró también 28,1 ºC, en este caso a las 03.50.
A ellas se suma Antigua, en Fuerteventura, con una máxima provisional de 27,8 ºC a las 07.30 horas.
Los registros reflejan especialmente el calor que está afectando a Fuerteventura. Tres estaciones de la Isla —Pájara, Puerto Gran Tarajal y Antigua— figuraban entre las 10 más cálidas de España en los datos facilitados hasta aproximadamente las 07.40 horas.
La situación coincide con una jornada en la que se espera una intensificación del episodio de altas temperaturas en Canarias. La previsión contempla valores que pueden alcanzar localmente los 37 ºC en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, junto con presencia de calima.
La Aemet ha activado avisos por temperaturas máximas para este miércoles en las tres islas orientales, con el mayor calor concentrado principalmente en interiores y vertientes orientadas al sur y oeste.
Viento en Tenerife y La Palma
Los datos de observación de primera hora también sitúan varias estaciones de Canarias entre las que han registrado mayor intensidad del viento este miércoles.
En Izaña, Tenerife, se había alcanzado una velocidad máxima de 36 kilómetros por hora a las 04.00 horas. En Arrecife, Lanzarote, el viento llegó a los 34 kilómetros por hora poco después de medianoche.
Por su parte, el Roque de los Muchachos, en La Palma, registró una velocidad máxima de 33 kilómetros por hora a las 06.00.
Las rachas fueron superiores. El Roque de los Muchachos alcanzó 45 kilómetros por hora a las 05.30 horas, mientras que tanto Izaña como Arrecife llegaron a los 42 kilómetros por hora durante la madrugada.
Estos valores tampoco representan necesariamente las velocidades máximas definitivas de la jornada, ya que corresponden únicamente a las observaciones acumuladas hasta primera hora.
El calor aumentará este miércoles
El dato registrado durante la madrugada resulta especialmente significativo porque el miércoles todavía tiene por delante las horas centrales del día.
La previsión apunta a 37 ºC de forma local en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Tenerife podrán alcanzarse 34 ºC en medianías del sur y en la vertiente sur del área metropolitana.
El episodio estará acompañado de calima, especialmente en medianías y zonas altas, y en Las Cañadas del Teide existe además una baja probabilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormenta durante la tarde.