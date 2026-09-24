Calima y subida de temperaturas hoy en Canarias: las máximas pueden superar los 38 grados

Continúa el ascenso de temperaturas en el Archipiélago y si se cumplen las previsiones hoy será el día más caluroso de este nuevo episodio de altas temperaturas de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy temperaturas que podrían superar localmente los 38 grados en Gran Canaria, calima y cielos nubosos en las islas occidentales, con posibles chubascos débiles acompañados de tormenta en La Palma o Tenerife.
El episodio pondrá hoy en aviso amarillo por altas temperaturas a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que los cielos estarán poco nubosos o registrarán intervalos de nubes altas. Además, podría darse calima en altura y no se descarta que se puedan dar algunos chubascos débiles en las islas occidentales, de forma más probable en La Palma o Tenerife.
El Gobierno de Canarias amplió ayer la prealerta por temperaturas máximas a todas las Islas, una situación que está vigente desde las 11.00 horas. La Dirección General de Emergencias atribuye este episodio a la llegada de una masa de aire cálido de origen africano, que continuará extendiéndose e intensificándose hoy.
La situación es especialmente significativa en las islas orientales. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores de 36ºC que pueden llegar localmente a los 38ºC. En Gran Canaria también existe la posibilidad de alcanzar esa temperatura en determinados puntos.
En Tenerife, sin embargo, el mayor incremento de las temperaturas está previsto para hoy, 24 de septiembre. Se contempla máximas de alrededor de 36ºC y valores locales de hasta 37ºC, principalmente en medianías y zonas bajas del sur y suroeste de la Isla. El calor también podrá afectar a zonas bajas del norte, antes de que las temperaturas comiencen a descender durante mañana. El calor vendrá acompañado de temperaturas nocturnas elevadas en distintas zonas.
El calor y el ambiente de bochorno dominan buena parte del archipiélago. La temperatura más alta se registró en la estación de la Aemet de Tasarte, en la aldea de San Nicolás, donde se superaron los 37,2ºC, mientras que se rebasaron los 36 grados en el Aeropuerto de Lanzarote, el Llano de Los Loros (Las Mercedes), Tías, Agüimes y Arrecife, y se anotaron más de 35ºC en Tuineje, Pájara y Anaga. En otras estaciones se registraron temperaturas elevadas como los 37ºC en Pájara, y en Tenerife se superaron los 34ºC en Güímar, Candelaria, Granadilla o El Bailadero, y los 33ºC en Arona, Arico, Igueste de San Andrés y en Santa Cruz de Tenerife o La Laguna.
Chubascos
Sin embargo, por la tarde, se formaron nubes y se registraron en varias zonas del norte de Tenerife chubascos, algunos de carácter tormentoso. Las precipitaciones han hecho acto de presencia en puntos como San Juan de la Rambla, donde se registró 3,4 litros/m2, Icod de Los Vinos 2,8 mm, Icod el Alto 1,4mm, El Tanque 1,2mm, así como La Guancha, Los Realejos, La Orotava o Guía de Isora, ofreciendo una imagen muy distinta a la que se vive en las medianías o costas del sur o del área metropolitana. También se registraron precipitaciones en La Gomera, registrándose en Hermigua la máxima precipitación acumulada del Archipiélago con 4,4 litros/m2, y en el Alto de Igualero se llegó a 0,5 mm..
El Gobierno de Canarias ampliará la alerta por riesgo de incendios forestales hoy a las islas de El Hierro y La Palma desde las 8.00 horas, y se suman así a las medidas decretadas en Gran Canaria (desde la cota de 400 metros) y Tenerife. Mientras tanto, La Gomera, continuará en situación de prealerta por incendios forestales.
Riesgo para la salud
La Dirección General de Salud Pública activó avisos por riesgo por golpes de calor y otros problemas de salud especialmente en población sensible y vulnerable. De esta manera, habrá Nivel 2 (riesgo moderado en población vulnerable) en zonas de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Lanzarote. Mientras, existirá Nivel 1 (riesgo leve) en el este, sur y oeste de Tenerife; norte, este, sur y oeste de Gran Canaria, y Fuerteventura.
Tras un verano muy cálido, se prevé un otoño cálido, de normal a húmedo
La Agencia Estatal de Meteorología afirmó que existe una alta probabilidad de que este otoño tenga un carácter cálido y de normal a húmedo en precipitaciones tras un verano que ha sido muy cálido y muy húmedo.
El delegado territorial, David Suárez, recordó que los meses de verano han tenido un carácter muy cálido con una temperatura media de 22,7°C, lo que supone una anomalía de +0,9°C por encima del valor normal, siendo el sexto verano más cálido desde 1961. La temperatura más alta del verano se produjo el día 2 de agosto en Tasarte, al registrarse 44,4ºC. Por provincias, Las Palmas anotó una temperatura media de 23,9ºC, registrando una anomalía térmica de +1,2ºC por encima de lo normal. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife presentó una temperatura media de 21,4ºC durante el trimestre, y una anomalía de +0,7 grados. Se registró una ola de calor durante los días 1 al 5 de agosto con una anomalía máxima de +6ºC por encima del valor normal.
En cuanto a las precipitaciones, ha tenido un carácter muy húmedo, en el que se acumularon 6,5 mm, lo que corresponde a un 120% respecto al promedio normal, el 14º más húmedo desde 1961.