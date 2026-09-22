El Gobierno de Canarias declara la alerta por incendio forestal en Tenerife y Gran Canaria: máximas de 36º y noche tropical

El Gobierno de Canarias declarará desde las 08.00 horas de este miércoles, 23 de septiembre, la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife ante el nuevo episodio de altas temperaturas que afectará a las Islas. En Gran Canaria, la medida se aplicará desde la cota de 400 metros, mientras que en Tenerife abarcará toda la Isla.
La Dirección General de Emergencias adopta esta decisión a partir de la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
Mientras tanto, El Hierro, La Gomera y La Palma continuarán en situación de prealerta por riesgo de incendios forestales.
Hasta 36 grados en Gran Canaria
El cambio en el nivel de riesgo coincide con la entrada de una masa de aire cálido de origen africano, que comenzó a afectar este martes a las islas orientales y que se intensificará y extenderá progresivamente al resto del Archipiélago desde el miércoles.
En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 34 grados y, de forma local, los 36, principalmente en las vertientes sur y oeste.
También se esperan valores próximos a los 34 grados en la cuenca de Tejeda y el Valle de Agaete.
El calor no desaparecerá durante la noche. Las temperaturas mínimas podrán mantenerse localmente entre 26 y 28 grados en Gran Canaria, según los modelos meteorológicos analizados por Emergencias.
En Tenerife, las mínimas podrán situarse entre los 24 y 26 grados en algunas zonas.
Tenerife puede superar los 34 grados el jueves
El episodio continuará durante el jueves, jornada en la que se espera un ascenso más significativo de las temperaturas en Tenerife.
Las previsiones utilizadas por el Gobierno de Canarias apuntan a que los termómetros podrán alcanzar o superar los 34 grados en Tenerife.
La combinación del calor con una atmósfera más seca afectará especialmente a las medianías y zonas forestales. Emergencias prevé humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión.
A ello se sumará viento moderado del este y una cota de inversión situada entre los 200 y 300 metros.
Estas condiciones son las que llevan a la Dirección General de Emergencias a elevar el nivel de riesgo de incendios forestales en las dos islas.
El riesgo aumentará especialmente entre jueves y viernes
Los modelos analizados muestran un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, con especial atención al jueves y al viernes.
Según la información difundida por el Ejecutivo autonómico, el episodio cálido tenderá además a generalizarse al resto de Canarias.
La situación permanecerá bajo seguimiento y el Gobierno podrá modificar el ámbito territorial de la alerta INFOCA dependiendo de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología y el propio Ejecutivo autonómico.