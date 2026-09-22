Canarias activa la prealerta por calor: hasta 38 grados desde este miércoles y noches de 28

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria a partir de las 11.00 horas de este martes, 22 de septiembre. El episodio de calor se intensificará desde el miércoles y podrá dejar temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos de las islas orientales.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado la medida a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Los modelos analizados apuntan a la llegada de una masa de aire cálido de origen africano, con un episodio que comenzará este martes en las Islas orientales y que tenderá a extenderse progresivamente al resto del Archipiélago desde el miércoles.
Hasta 36 grados este martes en Gran Canaria
Durante este martes, Gran Canaria registrará las temperaturas más elevadas. Emergencias prevé máximas de 34 ºC que podrán alcanzar localmente los 36 ºC, especialmente en las medianías del sur y las zonas bajas del sureste.
En Fuerteventura se esperan máximas de 32 ºC, con valores puntuales de hasta 34 ºC principalmente en áreas del interior y sureste.
Para Lanzarote, la previsión sitúa las máximas en torno a los 30 ºC, aunque localmente podrán alcanzarse los 32 ºC.
El episodio estará acompañado por calima débil, principalmente en las Islas orientales, y por un ambiente seco en medianías y zonas altas.
El calor se intensifica el miércoles: hasta 38 grados
El escenario meteorológico empeorará a partir del miércoles 23 de septiembre.
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan máximas de 36 ºC, aunque los termómetros podrán alcanzar localmente los 38 ºC, especialmente en zonas interiores y del sur.
En Gran Canaria, las máximas previstas rondarán los 34 ºC, con valores puntuales de hasta 36 ºC en las vertientes sur y oeste. La cuenca de Tejeda y el Valle de Agaete podrán situarse alrededor de los 34 ºC.
La subida de las temperaturas también llegará a las mínimas. En Gran Canaria podrán mantenerse localmente entre 26 y 28 ºC durante la noche, mientras que Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote podrían registrar valores próximos a los 24-26 ºC.
Para el jueves se prevé que continúe el ambiente caluroso, con un ascenso más acusado en Tenerife y las Islas occidentales.
El Gobierno mantendrá un seguimiento de la evolución del episodio ante la posibilidad de modificar o ampliar el nivel de activación en función de las nuevas predicciones.
Las recomendaciones ante las altas temperaturas
Emergencias aconseja evitar la exposición directa al sol y reducir el ejercicio físico durante las horas centrales del día.
También recomienda beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, permanecer siempre que sea posible en lugares frescos o climatizados y prestar especial atención a personas mayores o enfermas que vivan solas.
El Gobierno recuerda además que nunca deben dejarse niños ni personas mayores dentro de vehículos cerrados, incluso durante periodos cortos.
La nueva declaración llega después del episodio registrado la semana pasada. La anterior prealerta por temperaturas máximas en Canarias se dio por finalizada el 16 de septiembre, según consta en el historial oficial de Emergencias.