Dos personas han resultado heridas este miércoles tras la colisión de dos turismos en la TF-5, a su paso por La Matanza de Acentejo, en sentido Santa Cruz de Tenerife. Uno de los vehículos sufrió posteriormente un vuelco lateral y el accidente provocó importantes retenciones en la autopista.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 13.49 horas y movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), al Consorcio de Bomberos de Tenerife y a la Guardia Civil.
El herido de mayor consideración es un hombre de 53 años, que presentaba inicialmente un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado. Fue asistido en el lugar y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
También resultó herida una mujer, que sufrió policontusiones de carácter leve y fue evacuada en otra ambulancia de soporte vital básico al Hospital Bellevue.
Tres ambulancias movilizadas por el accidente en la TF-5
Según ha informado el 112 Canarias, el coordinador sanitario del SUC, tras recabar información de los alertantes, decidió movilizar tres ambulancias de soporte vital básico.
Los Bomberos de Tenerife aseguraron los dos vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos desplegados en la zona.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico y de instruir el correspondiente atestado.
El accidente afectó durante la tarde a la circulación de la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife, generando importantes retenciones mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar.