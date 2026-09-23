Ibai y Andrea, los socorristas de Tenerife que salvaron a un hombre arrastrado por la corriente

Ibai y Andrea, dos socorristas que prestan servicio en Puerto de la Cruz, protagonizaron este lunes el rescate de un turista alemán que había sido arrastrado por una corriente en la zona de San Telmo, junto al Charco del Espadarte. La rápida intervención permitió sacar al bañista del agua sin que necesitara asistencia sanitaria.
El incidente se produjo alrededor de las 12.15 horas del lunes 21 de septiembre, cuando el hombre se vio sorprendido por una corriente de salida mientras se encontraba en esta zona del litoral de Puerto de la Cruz, en Tenerife.
El turista fue advertido para que se dejara llevar por la corriente, una maniobra destinada a evitar que agotara sus fuerzas intentando enfrentarse a ella. Sin embargo, ante la situación y de manera instintiva, el bañista terminó agarrándose a una roca.
Fue entonces cuando Ibai y Andrea actuaron para alcanzar al afectado, asegurarlo y conseguir sacarlo de la zona de peligro.
El turista no necesitó asistencia sanitaria
Una vez finalizado el rescate, se comprobó que el turista alemán se encontraba en buen estado. Pese al incidente sufrido en el mar, no presentó lesiones que hicieran necesaria la intervención de los servicios sanitarios.
La actuación terminó así sin consecuencias físicas que requirieran tratamiento médico para el bañista.
La intervención ha servido además para reconocer públicamente el trabajo de Ibai y Andrea, cuya actuación fue destacada por la rapidez con la que respondieron ante una situación de riesgo en el agua.
El rescate vuelve a poner el foco en la importancia de atender las indicaciones de los socorristas, especialmente cuando existen corrientes capaces de desplazar rápidamente a los bañistas mar adentro o hacia zonas de rocas.