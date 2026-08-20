El sueldo de los socorristas de playa subirá por encima del 40%: hasta 2.000 euros al mes

El sueldo de los socorristas de playas de Canarias subirá progresivamente entre un 40% y más de un 65% con la aplicación del primer convenio del sector, firmado ayer por representantes de los trabajadores (FSC-CC.OO. y FeSMC-UGT) y de la patronal (Asociación de Empresas Canarias de Salvamento y Vigilancia en Playas). El salario se acercará al entorno de los 2.000 euros mensuales o incluso podrá superar esa barrera en algunos supuestos.
“Profesionalizar un sector que vivía en un estado de situación salarial y de condiciones de trabajo muy por debajo de las que consideramos dignas” es el objetivo de esta iniciativa, expuso el vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT en Canarias, Héctor Fajardo. Regular el marco laboral de quienes vigilan las playas de las Islas para mejorar una situación que venían denunciando desde años atrás era una reivindicación “largamente demorada” en el tiempo “sin obtener respuesta hasta ahora”, apuntó uno de los afectados, Alejandro Alemán, socorrista en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. Al término de una dilatada sesión de debate en Las Palmas de Gran Canaria que precedió a la firma y en la que participó también, entre otros, el presidente de la Asociación de Empresas Canarias de Salvamento y Vigilancia en Playas, José Luis Smoris, este trabajador valoró además que se trata de un pacto que “mejora mucho las condiciones” laborales del sector. Su aplicación reportará “unas subidas salariales para los socorristas del 47% en los próximos 4 años de vigencia del convenio, aparte de mejoras como bajar la cuantía de las horas anuales de 1.752 a 1.69”.
La entrada en vigor del convenio regional implicará “mejoras a nivel de efectivos y demás”, ya que la insuficiencia de personal era otra de las críticas que quienes se dedican a proteger vidas en las playas de Canarias destacaban desde siempre en relación a las carencias de su ámbito laboral. Héctor Fajardo detalló que lo acordado facilitará que se dote de socorristas de playas a plazas “de difícil cobertura” en islas como La Gomera, El Hierro, La Palma y La Graciosa, donde la combinación de lejanía y doble insularidad con la escasez de remuneración hacía poco atractivos los empleos para los profesionales del sector. Tendrán la opción de recibir complementos específicos que eleven sus salarios mensuales por encima de los 2.000 euros al mes, frente a los 1.800 o 1.900 que percibirán los del resto del Archipiélago de media.
Con vigencia entre 2026 y 2029, el convenio dota al sector de un marco laboral propio y homogéneo para toda Canarias, pone de relieve la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias: “Permitirá combatir la precariedad, mejorar la estabilidad de las plantillas y afrontar la falta de profesionales que padecen numerosos servicios de salvamento en las costas canarias”.
El acuerdo fija una jornada anual de 1.695 horas de trabajo efectivo y establece para los socorristas de playa un salario base mínimo de 1.400 euros mensuales, equivalentes a 16.800 euros anuales. Los patrones de embarcación y supervisores percibirán 1.625 euros al mes; los encargados de zona, 1.712,59 euros, y los directores técnicos, 1.926,68 euros. Estas cantidades se actualizarán cada año conforme a la evolución real del IPC registrada por el INE, con una subida garantizada del 2,5% anual. Se añade un plus de penosidad de 217 euros brutos mensuales y el domingo conlleva un recargo del 15% por hora.