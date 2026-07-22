UGT logra el primer convenio colectivo en Canarias para personal de salvamento y socorrismo

UGT Canarias alcanzó un preacuerdo para el primer convenio colectivo regional del personal de salvamento y socorrismo en espacios naturales del Archipiélago, que contempla una subida salarial acumulada de hasta el 46,5% al término de su vigencia y una reducción de la jornada laboral.
El salario bruto mensual podrá alcanzar los 1.843 euros, con un incremento inicial del 30% en el salario base y una actualización salarial anual del 3%. Al término de la vigencia del convenio la subida acumulada alcanzará el 46,5%, mientras que para los patrones el aumento será del 55% y para los jefes de equipo llegará al 62,76%.
El preacuerdo establece el pago de 180 euros por cada día festivo trabajado y contempla las dificultades del personal destinado en zonas de difícil cobertura, donde los salarios podrían superar los 2.000 euros.
En materia de jornada laboral, el acuerdo prevé pasar de las actuales 1.752 horas a 1.690 horas anuales, equivalentes a 37,5 horas semanales. El convenio especifica las herramientas de trabajo que deberán ser proporcionadas por las empresas, entre ellas las aletas.
El vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT, Héctor Fajardo, destacó la necesidad de mejorar las condiciones del sector y defendió que las zonas costeras y las piscinas de establecimientos hoteleros cuenten con profesionales formados y adecuadamente remunerados. Migueiz Montan afirmó que ha sido “un sector maltratado” y la calidad del servicio no puede separarse de las condiciones laborales. “La estabilidad, la preparación y el reconocimiento profesional repercute directamente en la capacidad de anticiparse a los riesgos”.