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UGT logra el primer convenio colectivo en Canarias para personal de salvamento y socorrismo

El salario bruto mensual podrá alcanzar los 1.843 euros, con un incremento inicial del 30% en el salario base y una actualización salarial anual del 3%, así como la reducción de la jornada laboral
Migueiz Montan y Héctor Fajardo, en la rueda de prensa. | Sergio Méndez
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UGT Canarias alcanzó un preacuerdo para el primer convenio colectivo regional del personal de salvamento y socorrismo en espacios naturales del Archipiélago, que contempla una subida salarial acumulada de hasta el 46,5% al término de su vigencia y una reducción de la jornada laboral.

El salario bruto mensual podrá alcanzar los 1.843 euros, con un incremento inicial del 30% en el salario base y una actualización salarial anual del 3%. Al término de la vigencia del convenio la subida acumulada alcanzará el 46,5%, mientras que para los patrones el aumento será del 55% y para los jefes de equipo llegará al 62,76%.

El preacuerdo establece el pago de 180 euros por cada día festivo trabajado y contempla las dificultades del personal destinado en zonas de difícil cobertura, donde los salarios podrían superar los 2.000 euros.

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En materia de jornada laboral, el acuerdo prevé pasar de las actuales 1.752 horas a 1.690 horas anuales, equivalentes a 37,5 horas semanales. El convenio especifica las herramientas de trabajo que deberán ser proporcionadas por las empresas, entre ellas las aletas.

El vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT, Héctor Fajardo, destacó la necesidad de mejorar las condiciones del sector y defendió que las zonas costeras y las piscinas de establecimientos hoteleros cuenten con profesionales formados y adecuadamente remunerados. Migueiz Montan afirmó que ha sido “un sector maltratado” y la calidad del servicio no puede separarse de las condiciones laborales. “La estabilidad, la preparación y el reconocimiento profesional repercute directamente en la capacidad de anticiparse a los riesgos”.

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