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Vecinos del Litoral de San Juan de La Rambla reivindican un parque infantil “digno y seguro”

La asociación vecinal organiza el domingo una gran jornada de convivencia y ha invitado a autoridades locales e insulares para que comprueben el abandono de este espacio público
Vecinos del Litoral de San Juan de La Rambla reivindican un parque infantil “digno y seguro”
Los vecinos del Litoral denuncian el abandono del parque infantil y reclaman mejoras. DA
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La Asociación Vecinal del Litoral de San Juan de la Rambla anuncia la celebración del Primer Día del Vecino, una iniciativa que nace como una jornada festiva y de convivencia familiar pero que tiene también un trasfondo de firme protesta: denunciar el estado de abandono del parque infantil de la zona y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante las reiteradas peticiones de restauración en los últimos años.

La cita es el domingo 25 de octubre a las 12.00 horas en el entorno del parque infantil La Caldereta y es el puntapié inicial para convertirse en un referente anual de la participación ciudadana en el municipio. Los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades y de una gran paella popular abierta a todas personas que acudan.

El acto central será la lectura de un manifiesto vecinal exigiendo espacios públicos seguros y cuidados para los menores del barrio.

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Para visibilizar la actual situación, la Asociación Vecinal ha cursado invitaciones oficiales tanto a los distintos grupos políticos que integran la Corporación municipal como a diversas autoridades insulares con el objetivo que conozcan de primera mano la realidad del parque, la “pasividad” del Ayuntamiento para ofrecer mejoras y soluciones, y la fuerza del tejido asociativo local.

Asimismo, se ha solicitado formalmente al Consistorio que colabore con la logística básica del evento, tales como mesas, sillas y carpas, “como muestra mínima de compromiso institucional con las familias del litoral”.

“Queremos que el 25 de octubre sea un día de fiesta, de hacer comunidad y de compartir una gran paella, pero no vamos a mirar hacia otro lado mientras nuestros niños no tienen un lugar seguro donde jugar”, señala el presidente de la citada Asociación, Juan José Moreno.

Participación ciudadana

“Hemos invitado a todas las administraciones para que entiendan que la participación ciudadana no es solo un lema político, sino vecinos organizados exigiendo dignidad para su municipio”, añade.

Además, como antesala a este encuentro, la Asociación mantiene abierto un concurso de diseño de carteles en el que participan vecinos de todas las edades, plasmando en sus dibujos el parque de sus sueños y el espíritu de convivencia del municipio. El diseño ganador se convertirá en la imagen oficial de este primer encuentro.

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