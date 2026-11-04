Jesús Ezequiel Domínguez vuelve a ser alcalde de San Juan de la Rambla tras prosperar la moción de censura

A las dos en punto de la tarde Jesús Ezequiel Domínguez se convirtió otra vez en alcalde de San Juan de la Rambla tras prosperar la moción de censura interpuesta por PSOE-AUP- Si se puede y NC contra el mandatario nacionalista Juan Ramos.
Al inicio de su intervención Domínguez se dirigió a los vecinos y vecinas del municipio para aclararles que no promete milagros en los próximos siete meses ni resolver todos los problemas pero si devolver la estabilidad al ayto, fomentar la participación ciudadana y recuperar proyectos y facilitar la información a la ciudadanía. “San Juan de la Rambla necesita un alcalde que devuelva la estabilidad y la seguridad a los trabajadores, y que haga que los servicios funcionen. En este sentido, su mayor promesa fue poner en marcha un plan de conservación y mantenimiento para los barrios, recuperar la capacidad de ejecución de expedientes municipales, reforzar al funcionamiento administrativo y recuperar la transparencia y la participación.
La mesa de edad estuvo presidida por las concejalas Gloria Méndez (PSOE) y Maria Garcia (CC).
Con un discurso más ligero y sin siquiera saludar al publico y al Pleno, el alcalde saliente insistió, como lo hizo dias anteriores, en que la moción de censura era injustificada. “Hay momentos y momentos y este, a siete meses de terminar el mandato no lo era. Los problemas en la administración no aparecen de un dia para otro ni se terminan porque cambie el alcalde”, subrayó.
Sus palabras estuvieron orientadas al concejal de AUPSi se puede Juan Siverio, socio de su gobierno hasta hace apenas tres semanas. A él le reprochó el retraso en algunas iniciativas de áreas que eran de su responsabilidad.
También se refirió a la “transparencia ” municipal. “Es una de las competencias de la secretaria, no depende de los concejales”, sentenció.
Durante más de una hora y media, gobierno y oposición se dedicaron a sacar a relucir las cuestiones pendientes, los proyectos que siguen sin concretarse y la responsabilidad de presentar o no una moción de censura que algunos justificaron y otros se negaron a aceptar todos por el mismo motivo: la prioridad son los vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla.
Contra todo pronóstico, la concejal de AUP- Si se puede Yanira Mesa, que se encontraba de baja, acudió al pleno y se mostró en contra de la decisión adoptada por su compañero Juan Siverio. ¿Que gana San Juan de la Rambla con esto? Se preguntó y aclaro que se negaba a formar parte de “este circo”.
“Han presentado más de 200 escritos”, le reprochó al PSOE, a quien responsabilizo de “no dejar trabajar” al equipo saliente (CC-PP y AUP-Si se puede)