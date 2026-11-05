Kirian Rodríguez quiere despedirse de Jesús de Miguel en el Heliodoro: “Lo sentimos como nuestro”

El futbolista tinerfeño Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ha expresado su intención de acudir este sábado, 7 de noviembre, al estadio Heliodoro Rodríguez López para participar en la misa en memoria de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido este martes tras sufrir un grave choque durante el encuentro frente al FC Andorra.
En declaraciones a El Deportivo, de La Radio Canaria, el centrocampista amarillo ha explicado que los capitanes del conjunto grancanario han trasladado su deseo de estar presentes en el acto organizado para despedir al delantero blanquiazul, que comenzará a las 18:00 horas y al que está invitada toda la afición tinerfeñista.
“Los capitanes hemos trasladado que queremos estar presentes en la misa del Heliodoro”, ha asegurado Kirian Rodríguez, quien considera importante que la entidad amarilla acompañe al CD Tenerife y a su entorno en unos momentos especialmente difíciles.
El jugador tinerfeño ha destacado la cercanía entre ambas entidades y el sentimiento de solidaridad que une a los habitantes del Archipiélago, más allá de la rivalidad deportiva que históricamente existe entre los dos principales equipos del fútbol canario.
“Es conveniente que el club esté presente, estamos aquí al lado y lo sentimos prácticamente como nuestro. Los canarios solemos arroparnos entre nosotros. Intentaremos estar allí el sábado”, ha manifestado el capitán de la UD Las Palmas.
Un gesto de unión entre los dos grandes equipos canarios
Las palabras de Kirian Rodríguez reflejan la intención del vestuario amarillo de acompañar al tinerfeñismo en una despedida marcada por la conmoción que ha provocado el fallecimiento de Jesús de Miguel, de 30 años.
El capitán de Las Palmas ha querido poner el acento en la solidaridad entre los canarios, dejando a un lado cualquier rivalidad futbolística ante una tragedia que ha golpeado al deporte de las Islas.
Aunque su presencia todavía no está confirmada, Kirian ha dejado clara la voluntad de los capitanes de desplazarse a Tenerife para participar en el homenaje.
El Heliodoro despedirá este sábado a Jesús de Miguel
El CD Tenerife ha convocado para este sábado, 7 de noviembre, a las 18:00 horas, una misa en el estadio Heliodoro Rodríguez López en memoria de Jesús de Miguel, una cita a la que está invitada toda la afición blanquiazul.
El recinto donde el delantero disputó su último encuentro volverá a reunir al tinerfeñismo, esta vez para rendirle homenaje y darle un último adiós.
La posible presencia de los capitanes de la UD Las Palmas supondría un gesto de apoyo del conjunto amarillo hacia el club blanquiazul y hacia todas las personas que lloran la pérdida del futbolista.
El acto permitirá que aficionados, compañeros y representantes del mundo del fútbol compartan una despedida colectiva en recuerdo de Jesús de Miguel, cuyo fallecimiento ha generado numerosas muestras de cariño y solidaridad dentro y fuera de Canarias.