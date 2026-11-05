Aficionados de la UD Las Palmas se organizan para ir a la misa por De Miguel en Tenerife: “Queremos mostrarles cariño”

La muerte de Jesús de Miguel continúa provocando muestras de solidaridad entre las aficiones del fútbol canario. Un grupo de seguidores de la UD Las Palmas está organizándose para desplazarse a Tenerife este sábado, 7 de noviembre, y asistir a la misa en memoria del delantero blanquiazul, fallecido el pasado martes a los 30 años. La iniciativa ha surgido en las redes sociales y pretende acompañar al tinerfeñismo durante el acto de despedida que se celebrará en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
La propuesta ha sido difundida a través de la cuenta de X @esebirria, desde donde se está promoviendo la asistencia de aficionados amarillos a la ceremonia. “Queremos mostrarles respeto”, señala el mensaje compartido en esta red social, en referencia a la afición del CD Tenerife y al entorno del futbolista. La iniciativa busca que seguidores del conjunto grancanario puedan desplazarse a la capital tinerfeña para participar en el homenaje, dejando a un lado la tradicional rivalidad deportiva entre ambos clubes.
La misa tendrá lugar este sábado, 7 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, sobre el terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López, y estará oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago. El acto estará abierto a los aficionados que deseen despedirse de Jesús de Miguel, cuyo fallecimiento se produjo el pasado 3 de noviembre después de sufrir un grave choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro disputado el lunes en Santa Cruz de Tenerife.
La UD Las Palmas vestirá de blanquiazul contra el Eldense
La iniciativa de los aficionados amarillos se suma a los homenajes que prepara la propia UD Las Palmas, que ya ha anunciado que utilizará su tercera equipación durante el partido de este domingo, 8 de noviembre, frente al CD Eldense, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro está previsto para las 17.30 horas en el Estadio de Gran Canaria y los jugadores locales vestirán una camiseta blanca y azul, colores representativos del CD Tenerife.
La entidad grancanaria explicó que pretende trasladar su respeto, cariño y solidaridad a la familia del futbolista, sus compañeros y toda la afición blanquiazul, utilizando una indumentaria que ya formaba parte de su colección para esta temporada. Aunque la camiseta generó comentarios por su parecido con los colores del histórico rival, el club ha decidido convertirla ahora en un símbolo de apoyo al CD Tenerife.
Además, Las Palmas y el Eldense han propuesto detener el partido en el minuto 9, coincidiendo con el dorsal que llevaba Jesús de Miguel, para rendirle homenaje sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. La iniciativa fue anunciada este jueves por uno de los capitanes amarillos, Álex Suárez, aunque su celebración está pendiente de recibir la autorización correspondiente.
“Es una iniciativa muy bonita y todos estamos de acuerdo en rendir todos los homenajes posibles a Jesús de Miguel, a su familia, amigos y afición del Tenerife”, manifestó el futbolista durante una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que reconoció que lo sucedido está siendo difícil de asimilar para el vestuario grancanario.
Una representación de Las Palmas también estará en la despedida
La UD Las Palmas también tiene previsto enviar una representación institucional al Heliodoro Rodríguez López para participar en la misa de este sábado, una decisión que se suma al desplazamiento que están intentando organizar varios aficionados por iniciativa propia.
Las muestras de cariño desde Gran Canaria comenzaron poco después de conocerse el fallecimiento del delantero. Uno de los primeros homenajes tuvo lugar en la puerta 9 del Estadio de Gran Canaria, donde un aficionado amarillo depositó velas y un mensaje dedicado a Jesús de Miguel, utilizando el número que el futbolista lucía en su camiseta.
El gesto, difundido por el usuario @Kenneth_DS en X, recibió numerosos mensajes de agradecimiento de seguidores tinerfeñistas y abrió paso a nuevas propuestas de homenaje entre ambas aficiones. Ahora, la organización de un desplazamiento para asistir a la misa del sábado supone otra muestra de apoyo de aficionados de Las Palmas al entorno de Jesús de Miguel, mientras ambos clubes preparan sus respectivos actos de recuerdo.