El homenaje de un aficionado de Las Palmas a Jesús de Miguel que recibe el cariño del tinerfeñismo: “No es su estadio, pero sí era su número”

El fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha dejado muestras de cariño que van más allá de la afición blanquiazul. Una de ellas ha llegado desde Gran Canaria, donde un aficionado de la UD Las Palmas ha depositado dos velas y un mensaje de despedida en la puerta 9 del Estadio de Gran Canaria, en recuerdo del delantero fallecido este martes a los 30 años.
El gesto lo ha compartido en la red social X un usuario identificado como Kenneth (@Kenneth_DS), quien ha publicado dos fotografías del pequeño homenaje junto a unas palabras dedicadas al futbolista.
“No es ‘su’ club. No es ‘su’ estadio. No es ‘su’ puerta. Ni siquiera son ‘sus’ colores”, comienza el mensaje, en referencia al escenario elegido para recordar al jugador del Tenerife.
A continuación, explica el motivo de su elección: “Pero sí era ‘su’ número, el que llevaba en la camiseta que defendía”.
La publicación hace referencia al dorsal 9 que lucía Jesús de Miguel y que también identifica la puerta del estadio grancanario donde el aficionado ha querido recordarlo.
No es "su" club. No es "su" estadio. No es "su" puerta. Ni siquiera son "sus" colores. Pero sí era "su" número, el que llevaba en la camiseta que defendía. Todavía sigo en shock después de lo vivido ayer en el Heliodoro, y hoy con la triste noticia de su fallecimiento… https://t.co/BA0Dq6oWmd— Kenneth (@Kenneth_DS) November 3, 2026
Un homenaje a Jesús de Miguel desde Gran Canaria
Las imágenes compartidas por Kenneth muestran dos velas rojas colocadas junto a la puerta 09 del Estadio de Gran Canaria, acompañadas de una hoja de papel con una dedicatoria escrita a mano: “D.E.P. Jesús de Miguel”.
En su publicación, el aficionado reconoce que todavía intenta asimilar lo ocurrido durante el partido del lunes en el Heliodoro Rodríguez López y la posterior noticia del fallecimiento.
“Todavía sigo en shock después de lo vivido ayer en el Heliodoro, y hoy con la triste noticia de su fallecimiento”, expresa.
En un segundo mensaje, explica el sentido del homenaje: “Desde Gran Canaria, desde la puerta 9 del EGC, mi particular homenaje a Jesús de Miguel. Hoy el fútbol se une para despedirte”.
El aficionado también ha querido trasladar sus condolencias a las personas más cercanas al delantero.
“Un abrazo a su familia, amigos, y personas cercanas. No puedo imaginar lo duro que debe estar siendo”, añade antes de despedirse con un último mensaje: “Descansa en paz, Demi”.
Las aficiones de Tenerife y Las Palmas agradecen el gesto
La publicación ha recibido numerosas reacciones de agradecimiento por parte de usuarios de ambas aficiones, que han destacado el respeto mostrado por Kenneth hacia el futbolista del CD Tenerife.
“Mil gracias por ese gesto tan precioso. A la hora de la verdad, siempre sale a relucir la hermandad, cariño y respeto entre las 8 islas, dejando los piques insulares como lo que son”, escribió una usuaria identificada como Cherry.
Kenneth respondió con otro mensaje que resume el sentido de su iniciativa: “No quiero, ni deseo, menos que lo que dices…”.
Otros usuarios se sumaron a las muestras de reconocimiento con mensajes como “Gracias de corazón”, “Eres el más grande, amigo Kenneth, gracias” o “Mucho honor”.
Las respuestas reflejan cómo el homenaje ha encontrado acogida entre seguidores que, más allá de la rivalidad deportiva entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas, han querido acompañar el recuerdo del delantero.
Proponen un homenaje en el próximo partido de la UD Las Palmas
El fallecimiento de Jesús de Miguel también ha llevado a algunos aficionados de la UD Las Palmas a proponer un homenaje durante el partido contra el CD Eldense, previsto para este domingo, 8 de noviembre, a las 17.30 horas en el Estadio de Gran Canaria. La iniciativa plantea que los espectadores se pongan en pie y aplaudan durante el minuto 9, en recuerdo del dorsal del futbolista.
Una de las propuestas difundidas en X invita a los espectadores del Estadio de Gran Canaria a ponerse en pie y aplaudir durante el minuto 9 del encuentro, en referencia al dorsal del futbolista fallecido.
“El domingo, en el partido de nuestra UD Las Palmas, en apoyo a la familia, amigos, y al @CDTOficial, en el minuto 9, todo el Estadio de Gran Canaria deberíamos ponernos en pie, y aplaudir en honor a Jesús de Miguel”, escribió el usuario VARyParranda.
El domingo, en el partido de nuestra UD Las Palmas, en apoyo a la familia, amigos, y al @CDTOficial, en el minuto 9, todo el Estadio de Gran Canaria deberíamos ponernos en pie, y aplaudir en honor a Jesús de Miguel.— VARyParranda (@VARyParranda) November 3, 2026
La iniciativa ha recibido respuestas de otros seguidores que apoyan la idea y proponen distintas formas de recordar al delantero.
Entre ellas figuran la posibilidad de guardar un minuto de silencio, mostrar una camiseta de Jesús de Miguel en el centro del campo o utilizar símbolos que representen la unión entre las aficiones canarias.
También hay quienes consideran que la jornada debería suspenderse y, en caso de disputarse el encuentro, apoyan que se realice un reconocimiento al jugador.
Por el momento, estas propuestas proceden de aficionados en redes sociales y no constituyen el anuncio de un homenaje oficial por parte de la UD Las Palmas.
La puerta 9, lugar de recuerdo en Tenerife
El homenaje realizado en Gran Canaria se suma a las muestras de afecto que se han sucedido en Santa Cruz de Tenerife desde que se conoció el fallecimiento del futbolista.
Durante la jornada del martes, numerosos aficionados se acercaron a la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López para depositar flores, velas, camisetas y mensajes en memoria del delantero.
La Federación de Peñas del CD Tenerife también convocó un minuto de silencio en ese mismo lugar, donde seguidores de distintas edades se reunieron para despedir al jugador.
Jesús de Miguel falleció durante la mañana del martes, 3 de noviembre, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanecía ingresado tras sufrir un grave choque con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro disputado el lunes.
Su muerte ha provocado numerosas muestras de condolencia dentro y fuera del fútbol canario. Entre ellas, el gesto de Kenneth y las propuestas de homenaje surgidas entre aficionados de la UD Las Palmas.