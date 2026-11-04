El fútbol mundial llora a Jesús de Miguel, uno de los nuestros

El tinerfeñismo sigue en estado de shock, inmerso en la conmoción por el fallecimiento de Jesús de Miguel, a primera hora de ayer, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Candelaria. Dieciocho horas antes de que su corazón se detuviera, el nueve del Tenerife corría y peleaba por los balones en el Heliodoro Rodríguez López. Hasta que la fatalidad se cruzó en su camino sin que ni siquiera la viera venir. Cayó desplomado por un brutal encontronazo con Jesús Owono, el portero del Andorra, cuando faltaban dos minutos para el final. Un alargue fatídico.
Los gestos desesperados, los rezos y las lágrimas de los jugadores de uno y otro equipo activaron todas las alarmas. Luego vendrían la camilla, la ambulancia, la UCI y el trágico desenlace, a las 8 de la mañana, después de un agravamiento de sus lesiones neurológicas en la madrugada. Minutos después, la imagen en blanco y negro del ariete tinerfeñista sonriente, con brazos extendidos celebrando un gol con la casaca del Tete saltaba a las portadas de los periódicos digitales y a las televisiones de todo el mundo.
Nada más confirmarse la noticia, la plantilla blanquiazul, el cuerpo técnico y sus directivos acudieron, rotos, al centro hospitalario, mientras la afición reaccionaba de forma espontánea llevando flores, velas y mensajes de agradecimiento y despedida hasta los exteriores del estadio, en la puerta 9, el dorsal de Demi, como le llamaban sus compañeros en el vestuario.
En ese santuario improvisado, la conmoción presidió, al anochecer y bajo la lluvia, el acto convocado por la Federación de Peñas del Tenerife, en el que los aficionados blanquiazules compartieron dolor, recuerdos y oraciones por el jugador madrileño, cuyos restos mortales serán trasladados a la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia y tendrá lugar el sepelio al que asistirá toda la plantilla del Tenerife.
La entidad blanquiazul ha anunciado un acto, este sábado a las 18.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, con misa incluida oficiada por el obispo Eloy Santiago, para despedir al delantero, que jugó un papel clave en el primer tramo de la temporada del ascenso a Segunda División.
El Cabildo también se ha sumado al duelo y ha decretado este miércoles día de luto oficial y un minuto de silencio a las 11.30 horas a las puertas de la institución. La bandera de la Isla ondeará hoy a media asta en los edificios de la Corporación.
La UEFA anunció ayer que guardará un minuto de silencio en todos sus partidos de esta semana, tanto en los de Champions como de la Europa League y la Conference. Anoche se vivieron momentos de emoción en estadios como el Camp Nou, La Cerámica o el Metropolitano justo antes de que el balón comenzara a rodar.
Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol comunicó la suspensión de los encuentros de la Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana. “La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos”, sentenció el ente federativo.
La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación de oficio sobre lo que ocurrió ayer al filo de las tres de la tarde en el estadio. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias indicaron que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial.