Jesús Ezequiel Domínguez: “Estoy contento de volver a ser alcalde y cerrar mi actividad política en San Juan de la Rambla”

“Estoy contento de volver a ser alcalde y de cerrar mi actividad política municipal en San Juan de la Rambla, pero sobre todo de trabajar con este grupo y de abrir de nuevo el Ayuntamiento a la gente para poder dar respuesta a sus necesidades básicas, que es lo que está pidiendo”.
Esta afirmación fue realizada ayer por el concejal del grupo Socialista Jesús Ezequiel Domínguez, tras presentar la moción de censura contra el actual alcalde, Juan Ramos (CC), junto a sus compañeros de partido y los portavoces de los otros grupos firmantes, Juan Siverio, de Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede, y Juan Alberto Pérez González, de Nueva Canarias (NC). Una decisión que permitirá regresar al sillón de la Alcaldía, cargo que ocupó entre 2020 y 2023 aunque solo sea por siete meses. Cabe recordar que Domínguez fue el candidato más votado en las elecciones de mayo de 2023 pero no contaba con la mayoría suficiente para ser investido. Quien sí lo hizo fue Juan Ramos gracias al pacto entre CC-AUP-Sí se puede-PP.
El pleno extraordinario en el que Domínguez volverá a asumir la Alcaldía tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre a las 12.00 horas, una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles que exige la normativa. Si no hay cambios a último momento, cuenta con el apoyo de los otros tres ediles socialistas (Priscila Díaz, Gloria Méndez y Daniel Rodríguez) y el voto en contra de los tres de CC (Juan Ramos, Jonay Méndez y María García) y la concejala del PP (Dolores María Rodríguez).
Una incógnita es el voto de la compañera de filas de Juan Siverio, Yanira Mesa, quien no firmó la moción y no se garantiza su asistencia al pleno al encontrarse de baja.
Los tres portavoces comparecieron brevemente ante los medios al salir del Ayuntamiento y dejaron claro que la situación es demasiado compleja para resumirla “en pocas palabras”. No obstante, tal y como adelantó ayer Diario de Avisos, los resumió en un deterioro de los servicios públicos, la paralización de proyectos e inversiones municipales, la falta de transparencia y la investigación judicial del alcalde por un presunto delito de malversación.
Juan Siverio por su parte, citó algunos ejemplos de proyectos que llevan muchos meses de retraso, como el futuro local de ensayo de la banda Alcaraván, o el Espacio Cultural Rambla. “Cuando no hay un grupo cohesionado, no se toman las decisiones de manera conjunta y cuando hemos presentado más de 20 registros de entrada por situaciones que consideramos que son de inseguridad jurídica para el Ayuntamiento, hay que tomar una decisión, porque la situación era totalmente insostenible”, declaró.
Los firmantes ofrecerán hoy una rueda de prensa para exponer en detalle los motivos que han derivado en esta decisión in extremis y a tan solo siete meses de celebrarse las elecciones municipales de mayo de 2027.
Domínguez adelantó a este periódico que su grupo “desconoce cómo está el Ayuntamiento por dentro” y el estado real de las arcas municipales. “Sí sabemos que se está incumpliendo el plazo medio de pago a proveedores”, afirmó. En este sentido, recordó que en el mandato 2015-2019, al llegar el PSOE al Gobierno municipal, las cuentas estaban “rotas” y se tuvo que aprobar un plan económico-financiero que garantizara la estabilidad presupuestaria para poder sanearlas.
También respondió a las cuestiones planteadas por el alcalde a través de un comunicado dado que ha rehusado a hacer declaraciones por el momento. En concreto, el actual mandatario pidió a los proponentes de la moción que explicaran qué proyecto común los une, qué prioridades comparten y cómo garantizarán que la gestión municipal no se resienta.
El edil socialista fue categórico: “Nos une el interés por San Juan de la Rambla, dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas, sacar adelante los proyectos pendientes, y abrir el Ayuntamiento a la participación ciudadana”.
Respecto a la gestión municipal, fue tajante: “No se puede resentir una gestión que no existe. Haremos que la haya”, sostuvo. Domínguez reconoce que la tarea no será fácil y que el tiempo del que dispone para intentar reconducir el Ayuntamiento es limitado. Sin embargo, asume el papel “que le vuelve a tocar”, un reto que considera no más complejo que el de 2020, cuando afrontó la ruptura del pacto de gobierno con AUP-Sí se puede y asumió la Alcaldía tras la inhabilitación de la entonces regidora Fidela Velázquez por prevaricación administrativa. Por ello, cree que puede afrontar perfectamente esta nueva responsabilidad.
“Tenemos un pasado del que debemos aprender para plantear un gobierno de izquierdas. El apoyo de Sí se puede a CC y PP era contranatura al ser una formación progresista. Hemos encontrado puntos en común, igual que con NC, y a partir de ahora empezaremos a trabajar”, subrayó el futuro alcalde.