Una borrasca amenaza Canarias con lluvias muy fuertes: la Aemet confirma cuándo llegará

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este jueves, 5 de noviembre, una nota informativa especial en la que advierte de la llegada de un temporal de lluvias fuertes o muy fuertes, tormentas y fenómenos costeros a Canarias durante los próximos días. La situación estará provocada por una borrasca atlántica que se irá profundizando al oeste de las Azores y cuyo sistema de frentes afectará tanto al Archipiélago como a la Península.
Según explica el organismo estatal, la borrasca permanecerá inicialmente estacionaria en el Atlántico y comenzará a aproximarse al noroeste peninsular a principios de la próxima semana. Su influencia dejará un episodio de inestabilidad atmosférica caracterizado por precipitaciones intensas, que podrían ser persistentes, acompañadas de tormentas y rachas de viento muy fuertes.
La Aemet advierte de que existe riesgo de inundaciones locales en zonas bajas, aunque reconoce que la incertidumbre sobre la posición exacta de la borrasca dificulta determinar todavía cuáles serán los territorios más afectados.
La Aemet pone fecha a las lluvias más intensas en Canarias
El primer episodio de precipitaciones está previsto para mañana viernes, 6 de noviembre, cuando se esperan lluvias fuertes en el oeste de Canarias, especialmente en La Palma, donde podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.
El servicio meteorológico nacional señala que tampoco se descarta que estas precipitaciones afecten al resto de las islas occidentales, entre ellas Tenerife, La Gomera y El Hierro.
Sin embargo, el empeoramiento más significativo de las condiciones meteorológicas llegará a última hora del sábado, 7 de noviembre, cuando se prevé la entrada de chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas, por el oeste del Archipiélago.
Estas precipitaciones se extenderán durante el domingo, 8 de noviembre, al resto de Canarias, por lo que todas las islas podrían verse afectadas por este nuevo episodio de inestabilidad.
La Agencia señala que el temporal estará asociado a un sistema de frentes que favorecerá las precipitaciones intensas, aunque todavía no es posible concretar con precisión las zonas donde se registrarán los mayores acumulados.
Temporal marítimo durante el fin de semana
Además de las lluvias y las tormentas, la Aemet advierte de un temporal costero que afectará a Canarias entre finales del sábado y el domingo.
Este empeoramiento de las condiciones marítimas coincidirá con la llegada de los chubascos más intensos, por lo que el Archipiélago afrontará un fin de semana marcado por la inestabilidad tanto en tierra como en el mar.
Por el momento, la nota informativa no concreta la altura que podrían alcanzar las olas en las costas canarias, aunque sí confirma que el temporal marítimo formará parte de este episodio meteorológico.
¿Hasta cuándo durará el temporal en Canarias?
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que la inestabilidad podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana.
En concreto, a partir del miércoles, 11 de noviembre, se espera que las precipitaciones comiencen a perder intensidad, aunque el organismo advierte de que todavía podrían registrarse chubascos fuertes tanto en Canarias como en distintos puntos de la Península.
Por tanto, la mejoría prevista a mediados de la próxima semana no implica necesariamente la desaparición completa de las lluvias.
La Aemet ha anunciado que actualizará este viernes la información sobre la evolución de la borrasca y recomienda a la población realizar un seguimiento detallado de las predicciones y los avisos meteorológicos oficiales.
La incertidumbre sobre la trayectoria y posición final del sistema atlántico será determinante para conocer la intensidad de las precipitaciones y las zonas del Archipiélago que podrían resultar más afectadas.