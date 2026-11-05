La Aemet anuncia lluvias este jueves en Canarias: estas son las Islas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 5 de noviembre, una jornada marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles o moderadas en las islas montañosas de Canarias, principalmente durante la tarde.
Las precipitaciones estarán asociadas al desarrollo de nubosidad de evolución en zonas de interior, sobre todo en vertientes del norte y este. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento soplará, en general, flojo del suroeste.
Las brisas tendrán protagonismo en las costas, mientras que en las zonas altas el viento del suroeste será moderado. En las cumbres centrales de Tenerife podría registrarse algún intervalo fuerte.
En el mar predominarán la mar rizada y la marejadilla. También habrá mar de fondo del norte y noroeste, con olas de entre uno y dos metros.
El tiempo en Canarias, isla a isla
Tenerife
En Tenerife se esperan intervalos nubosos que aumentarán a cielos nubosos a partir del mediodía debido a la formación de nubosidad de evolución en las vertientes norte y este.
La Aemet señala que existe probabilidad de precipitaciones dispersas, débiles o moderadas.
Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos, salvo un ligero ascenso en zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 19 y 24 grados.
El viento será flojo del suroeste, con brisas en las costas. En zonas altas será moderado y podría presentar algún intervalo fuerte en las cumbres centrales.
La Palma
En La Palma habrá intervalos nubosos que aumentarán a cielos nubosos durante la tarde. Se esperan posibles precipitaciones dispersas, débiles o moderadas, especialmente en las zonas de interior.
Las máximas subirán ligeramente y el ascenso podría ser localmente moderado en las cumbres. Santa Cruz de La Palma registrará entre 18 y 23 grados.
La Gomera
La jornada comenzará con intervalos nubosos y predominio de las nubes altas en La Gomera.
A partir del mediodía aumentará la nubosidad de evolución en el interior y no se descartan lluvias dispersas de intensidad débil a moderada.
Las temperaturas se mantendrán estables, aunque podrían subir ligeramente en zonas interiores. San Sebastián de La Gomera tendrá entre 19 y 24 grados.
El Hierro
En El Hierro habrá intervalos nubosos y los cielos tenderán a estar más cubiertos desde el mediodía, especialmente en el interior.
La Aemet tampoco descarta precipitaciones dispersas, débiles o moderadas. Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios, con valores previstos de entre 15 y 21 grados en Valverde.
Gran Canaria
En Gran Canaria predominarán los intervalos nubosos y las nubes altas durante buena parte de la jornada.
Desde el mediodía crecerá nubosidad de evolución en las vertientes norte y este, donde no se descartan precipitaciones dispersas de carácter débil a moderado.
Las temperaturas apenas cambiarán. Las Palmas de Gran Canaria tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 23.
Fuerteventura
En Fuerteventura habrá intervalos de nubes altas y bajas, con mayor presencia de nubosidad baja durante la mañana y apertura de claros a lo largo de la tarde.
Las temperaturas tendrán pocos cambios y el viento será flojo, con predominio de las brisas. Puerto del Rosario oscilará entre 20 y 24 grados.
Lanzarote
La situación será similar en Lanzarote, con intervalos de nubes altas y bajas durante la mañana y tendencia a la apertura de claros por la tarde.
Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios y el viento será flojo, con predominio de las brisas. En Arrecife se esperan valores de entre 20 y 24 grados.