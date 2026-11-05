Canarias, pendiente de un ‘potaje de borrascas’ que podría dejar lluvias intensas

Canarias vuelve a mirar al Atlántico ante un escenario meteorológico que podría complicarse a partir del domingo. Los modelos contemplan la aproximación de una profunda borrasca y de varios centros de bajas presiones, una configuración que podría favorecer lluvias intensas y tormentas en las Islas entre el domingo y el comienzo de la próxima semana.
Las últimas actualizaciones de los expertos de Meteored apuntan a que un frente activo podría alcanzar Canarias entre el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, dejando aguaceros que localmente podrían ser intensos. Los acumulados serían significativos en algunos puntos de las Islas si se mantiene el escenario actual, aunque todavía existe incertidumbre sobre la posición exacta de las bajas y, por tanto, sobre las zonas más afectadas.
Varias borrascas se organizan en el Atlántico
El cambio de tiempo está relacionado con una profunda depresión que comenzará a organizarse en el Atlántico, al oeste de las Azores. Durante su evolución aparecerían otros centros de bajas presiones en sus proximidades, según las simulaciones analizadas por Meteored.
Los modelos llegan a representar hasta tres centros de bajas presiones al mismo tiempo, que modificarían sus trayectorias a medida que interactúan. Esta evolución podría terminar durante el lunes con una borrasca dominante, situada más cerca de Portugal y con valores de presión próximos a los 985 hectopascales.
Es en esa interacción donde puede aparecer el denominado ‘efecto Fujiwhara‘, por el que dos o más vórtices ciclónicos suficientemente próximos pueden influirse mutuamente y modificar su movimiento. Su posible aparición aumenta la dificultad para determinar con precisión la trayectoria final de los sistemas.
El fenómeno, no obstante, no implica por sí solo que Canarias vaya a sufrir un temporal. Para las Islas será determinante dónde terminen situándose las bajas, cómo se orienten los vientos y cuánta humedad subtropical consiga alcanzar el Archipiélago.
Una circulación atmosférica muy meridional dejará grandes acumulados de lluvia en Canarias. Hasta dos grandes borrascas podrían visitar el Archipiélago en los próximos diez días. https://t.co/SI86YHa3ZM— Adrián Cordero (@Adricor_fer) November 4, 2026
El domingo, bajo vigilancia en Canarias
La jornada que actualmente concentra mayor atención es la del domingo 8 de noviembre. Meteored señala que Canarias podría notar ya el cambio de patrón, con la aproximación de un frente activo capaz de generar chubascos fuertes y algunas tormentas.
La situación podría prolongarse durante el lunes y formar parte de un periodo más húmedo. Las previsiones semanales del modelo europeo ya apuntaban a precipitaciones por encima de la media en Canarias durante la semana del 9 al 15 de noviembre, aunque estas proyecciones tienen una incertidumbre considerable al trabajar con varios días de antelación.
A esa incertidumbre se suma la evolución de otra baja situada varios cientos de kilómetros al sur de Bermudas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) señala que no se trata actualmente de una tormenta tropical, aunque podría adquirir características subtropicales mientras avance lentamente hacia el este durante el fin de semana. La probabilidad estimada de desarrollo es del 30% en 48 horas y del 50% en siete días.
Por ahora, por tanto, el escenario aconseja seguimiento y no conclusiones cerradas, afirman los expertos. La posición de las borrascas puede variar en las próximas actualizaciones, alterando tanto la intensidad como la distribución de las precipitaciones previstas en Canarias.
Los modelos de Aemet ya extienden sus mapas marítimos sobre el entorno de Canarias hasta el lunes 9, mientras la Agencia irá actualizando sus predicciones y posibles avisos conforme se reduzca la incertidumbre.