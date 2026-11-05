Qué es el efecto Fujiwhara y cómo podría influir en el tiempo en Canarias

El efecto Fujiwhara ha entrado en las previsiones meteorológicas de este fin de semana por la posible interacción entre varios centros de bajas presiones en el Atlántico. Canarias aparece pendiente de esa evolución porque los modelos contemplan un cambio de tiempo desde el domingo, aunque el fenómeno no implica por sí mismo que las Islas vayan a sufrir un temporal.
La situación está relacionada con una profunda borrasca que se organizará al oeste de las Azores y con otros centros de bajas presiones que podrían desarrollarse a su alrededor. Meteored señala que los modelos llegan a representar hasta tres centros simultáneos, cuya interacción podría modificar sus trayectorias durante el fin de semana.
Qué es exactamente el efecto Fujiwhara
El efecto Fujiwhara describe la interacción entre dos vórtices ciclónicos suficientemente próximos. Cuando se acercan, sus respectivas circulaciones comienzan a influirse y pueden hacer que ambos sistemas giren alrededor de un punto común.
El fenómeno recibe su nombre del meteorólogo japonés Sakuhei Fujiwhara, que estudió este comportamiento y publicó en 1921 sus investigaciones sobre la interacción de vórtices. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que, cuando dos vórtices se aproximan, pueden comenzar a orbitar alrededor de un centro común.
El Centro Nacional de Huracanes estadounidense emplea el término especialmente para describir la interacción entre ciclones tropicales próximos, que pueden rotar entre sí. Si uno resulta considerablemente más potente, el sistema más débil puede terminar integrado en la circulación del dominante.
Eso no significa que siempre terminen fusionándose. Dependiendo de su tamaño, intensidad, distancia y de las condiciones atmosféricas que los rodean, pueden cambiar de dirección, orbitar temporalmente, debilitarse o acabar integrándose.
Por qué se habla ahora del efecto Fujiwhara
En el escenario previsto para este fin de semana, los expertos utilizan el concepto de efecto Fujiwhara para explicar la posible interacción entre varios centros de bajas presiones que se formarán en torno a una gran borrasca atlántica.
Según sus modelos, una depresión comenzará a organizarse al oeste de las Azores y posteriormente aparecerán nuevos centros a su alrededor. Durante el sábado y el domingo podrían modificar mutuamente sus movimientos hasta que el sistema termine reorganizándose alrededor de una baja dominante.
Esta interacción introduce un elemento importante: aumenta la dificultad para anticipar la trayectoria exacta de las borrascas. Pequeñas diferencias en la posición o profundidad de cada centro pueden modificar posteriormente el recorrido del conjunto.
De ahí que las previsiones a varios días deban interpretarse con cautela.
Qué relación puede tener con Canarias
El efecto Fujiwhara no afecta directamente a Canarias como si se tratara de un fenómeno adverso independiente. Su importancia para las Islas reside en que puede contribuir a modificar la posición y trayectoria de las borrascas atlánticas.
Y esa ubicación será determinante para saber cuánto aire húmedo alcanza el Archipiélago, desde qué dirección sopla el viento y dónde se concentran finalmente las precipitaciones.
Las últimas simulaciones analizadas por los meteorólogos contemplan que el domingo podría llover con intensidad en Canarias, dentro de un episodio que posteriormente alcanzaría también otras zonas de España.
Además, sus previsiones para las primeras semanas de noviembre apuntan a precipitaciones en el Archipiélago, con posibilidad de que algunas sean intensas especialmente en las Islas occidentales.
Por ahora, sin embargo, no puede atribuirse automáticamente cualquier episodio de lluvias en Canarias al efecto Fujiwhara. El fenómeno describe fundamentalmente cómo interactúan los centros ciclónicos, mientras que las consecuencias en las Islas dependerán de la evolución posterior del conjunto.
Aemet dispone ya de mapas de predicción marítima que alcanzan el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, pero sus avisos meteorológicos tienen un horizonte temporal menor. Por ello, será necesario seguir las próximas actualizaciones para concretar la intensidad y distribución de las precipitaciones.
La posición definitiva de las bajas será, por tanto, la pieza clave para determinar hasta qué punto este complejo escenario atlántico termina repercutiendo sobre Canarias.