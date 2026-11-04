La Aemet anuncia chubascos fuertes en Canarias este miércoles y posible nieve en el Teide

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 4 de noviembre, una jornada marcada por el aumento de la nubosidad, la posibilidad de chubascos localmente fuertes en Canarias y algunas tormentas. En Tenerife, además, no se descartan precipitaciones en forma de nieve en las zonas más altas del Teide.
La inestabilidad se intensificará durante las horas centrales del día, cuando crecerán las nubes de evolución, especialmente en el interior de las Islas. Las precipitaciones serán ocasionales y dispersas, aunque podrán alcanzar intensidad fuerte en determinados puntos.
La previsión también contempla que los chubascos se extiendan hacia algunas zonas costeras al final de la jornada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos, mientras que el viento soplará generalmente flojo y de dirección variable.
Posible nieve en el Teide y lluvias fuertes en Tenerife
En Tenerife, el día comenzará con intervalos nubosos, aunque durante la mañana aumentará la nubosidad de evolución, con probabilidad de chubascos moderados a fuertes en zonas del interior.
Según la Aemet, las precipitaciones serán más probables en el nordeste de la Isla y podrían alcanzar áreas costeras durante las últimas horas del miércoles.
Uno de los aspectos destacados de la previsión es la posibilidad de nieve en las cumbres de Tenerife. La Agencia sitúa la cota de nieve por encima de los 2.800 metros, aunque advierte de que podría descender ligeramente de manera temporal.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas experimentarán variaciones y las máximas bajarán ligeramente. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores comprendidos entre los 20 y los 25 grados.
El viento será flojo a moderado, de dirección variable y siguiendo el régimen de brisas.
Dónde puede llover con más intensidad en Canarias
La inestabilidad también afectará al resto del Archipiélago, aunque con diferencias entre las Islas.
En La Palma, la nubosidad aumentará durante el día, con posibilidad de chubascos ocasionales y localmente fuertes en el interior. Las precipitaciones serán más probables en el norte y este, sin descartar que alcancen la costa al final de la jornada. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios, con 18 grados de mínima y 24 de máxima en Santa Cruz de La Palma.
En La Gomera, las nubes crecerán durante la mañana y podrán dejar chubascos tormentosos, dispersos y localmente fuertes, especialmente en el interior. Las máximas descenderán ligeramente, con temperaturas de entre 20 y 25 grados en San Sebastián.
Para El Hierro, la Aemet contempla un aumento de la nubosidad durante la mañana y la posibilidad de chubascos ocasionales, localmente fuertes, en las zonas interiores. Las lluvias también podrían extenderse a la costa. En Valverde se esperan entre 15 y 20 grados.
En Gran Canaria, los chubascos moderados a fuertes serán más probables en el interior, especialmente en las vertientes norte y este. No se descarta que estén acompañados de tormentas y que alcancen zonas costeras durante las últimas horas del día. Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas de entre 21 y 26 grados.
Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote comenzarán el miércoles con intervalos nubosos. A partir del mediodía crecerá la nubosidad, con probabilidad de chubascos tormentosos moderados, ocasionales y localmente fuertes.
Las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 grados en Puerto del Rosario y entre 20 y 25 grados en Arrecife.
Viento flojo y mar de fondo de hasta dos metros
Pese a la inestabilidad atmosférica, la previsión apunta a que el viento será generalmente flojo en Canarias, con predominio de las brisas y tendencia a la componente nordeste en algunas Islas.
En el mar se esperan vientos variables de fuerza 1 a 3, que podrían aumentar a fuerza 3 o 4 en determinadas zonas conforme avance la jornada.
La Aemet también prevé mar rizada, aguaceros y tormentas ocasionales, además de mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros.