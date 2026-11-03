El Gobierno advierte de nuevas tormentas en Canarias: las zonas donde podría llover con más fuerza

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias y tormentas en todo el Archipiélago a partir de las 10:00 horas de este martes, 3 de noviembre, ante la persistencia de la inestabilidad atmosférica, que podría dejar precipitaciones localmente fuertes y persistentes, especialmente durante las horas centrales del día.
La Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, advierte de que los chubascos podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora, acompañados de actividad tormentosa en diferentes puntos de las Islas.
Según las previsiones, las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en Tenerife y Gran Canaria, aunque también se contempla la posibilidad de que se registren episodios de lluvia y tormentas en otras islas durante la jornada.
La decisión del Ejecutivo autonómico se ha adoptado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), junto con otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Las zonas de Canarias donde se esperan las lluvias más intensas
La Dirección General de Emergencias señala que las precipitaciones podrían tener una mayor incidencia en el área metropolitana de Tenerife, la comarca de Acentejo y el Valle de Güímar, donde podrían producirse chubascos de fuerte intensidad acompañados de tormentas.
En Gran Canaria, las zonas que presentan una mayor probabilidad de registrar estos fenómenos son los municipios de Telde y Valsequillo, así como otros puntos del este de la isla.
También se contempla la posibilidad de precipitaciones intensas en el este de La Palma, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura la probabilidad de que se desarrollen estos episodios es menor.
No obstante, el Gobierno regional insiste en que existe una elevada incertidumbre sobre la localización exacta, intensidad y persistencia de las tormentas, por lo que mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica durante las próximas horas.
Esta situación de inestabilidad se produce después de varios días marcados por las lluvias y tormentas en diferentes puntos del Archipiélago, que han obligado a activar distintas situaciones de emergencia meteorológica.
El Gobierno de Canarias pide extremar las precauciones
Ante la posibilidad de que se repitan las tormentas registradas en los últimos días, la Dirección General de Emergencias ha recordado a la población la importancia de adoptar medidas de autoprotección y evitar situaciones de riesgo.
En caso de tormenta, se recomienda no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de estructuras metálicas, así como evitar los desplazamientos por carretera que no sean imprescindibles.
Si resulta necesario utilizar el vehículo, es preferible circular por las vías principales. En caso de que una tormenta sorprenda a los ocupantes de un coche, el Gobierno aconseja cerrar las puertas y ventanas, apagar la radio y desconectar el motor hasta que finalice el episodio.
Respecto a las precipitaciones intensas, las autoridades recomiendan moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y prestar especial atención a la acumulación de agua sobre la calzada.
Asimismo, advierten del peligro que supone cruzar o estacionar en zonas bajas, cauces inundables y barrancos, ya que las lluvias fuertes pueden provocar crecidas repentinas incluso en lugares que habitualmente permanecen secos.
El Ejecutivo también recuerda a las personas que residen cerca de barrancos la importancia de comunicar a sus respectivos ayuntamientos la presencia de residuos, escombros u otros materiales que puedan dificultar el paso del agua.
En cualquier caso, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.