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El roscón de Reyes de Mercadona más goloso vuelve por Navidad: desde hoy a la venta

El postre llega con una receta mejorada, una textura más tierna y nueva decoración
El roscón de Reyes de Mercadona más goloso vuelve por Navidad: desde hoy a la venta
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El roscón de Reyes de Mercadona Bombón vuelve desde hoy a los supermercados de España. La compañía ha accedido a las peticiones de sus clientes en estos últimos años y ha decidido recuperar uno de sus productos estrella navideños para los más golosos de la casa.

Además, el postre llega con una receta mejorada, una textura más tierna y nueva decoración. Contará con doble relleno y con cobertura de chocolate, siguiendo la tendencia de consumo de roscones cubiertos. Para chuparse los dedos

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