Una miel de La Orotava, elegida la mejor de España

La mejor miel de España de 2026, según el Concurso Nacional Mieladictos, se elabora en Tenerife. La miel de castaño Oromiel, producida por el apicultor Juan Jesús Ramos Fariña, de La Orotava, se ha proclamado ganadora de la duodécima edición del certamen, cuya final se ha celebrado este sábado, 7 de noviembre, en Valladolid.
El producto tinerfeño ha conseguido el primer puesto tras imponerse en una cata a ciegas a otras 11 mieles finalistas. La competición reunió inicialmente a 130 mieles procedentes de 14 comunidades autónomas, según los datos publicados por la organización.
El resultado supone un nuevo reconocimiento para Oromiel, una marca vinculada a La Orotava que ya había conseguido importantes premios en concursos regionales de mieles celebrados en Canarias.
Una miel de Tenerife se impone a las mejores del país
La final del XII Concurso Nacional Mieladictos se ha celebrado en Valladolid, donde un jurado integrado por seis profesionales de distintos ámbitos relacionados con la miel, la alimentación y la gastronomía ha seleccionado las mejores muestras.
La elección se ha realizado mediante una cata a ciegas, un procedimiento que permite evaluar las características de cada miel sin que los especialistas conozcan previamente su procedencia o el nombre del productor.
En esta ocasión, la miel de castaño Oromiel ha conseguido la primera posición, seguida por la miel de milflores Dezabellas, de Álvaro Martínez García, procedente de Pontevedra.
El tercer puesto ha correspondido a Api Nava, una miel de brezo elaborada por la apicultora Ariadna Nava Siles, de Burgos.
La competición busca reconocer la calidad de las mieles producidas por apicultores españoles y dar visibilidad a un sector estrechamente relacionado con el mantenimiento de la biodiversidad y la actividad agrícola.
Oromiel, una marca de La Orotava que ya había sido premiada
El triunfo nacional no es el primer reconocimiento obtenido por Juan Jesús Ramos Fariña, responsable de Oromiel.
El productor, cuya actividad está vinculada al municipio de La Orotava, figura en los registros de la Denominación de Origen Protegida Miel de Tenerife y de la Casa de la Miel del Cabildo insular.
En 2021, el apicultor consiguió la Gran Celdilla de Oro a la Mejor Miel de Canarias con Denominación de Origen Protegida, precisamente con una miel monofloral de castaño de Oromiel.
La marca también recibió el premio a la mejor presentación en el Concurso Regional de Mieles de 2022.
Más recientemente, en 2024, Ramos Fariña logró una Celdilla de Oro en el XXVIII Concurso Regional de Mieles Casa de la Miel con otra muestra de castaño, comercializada bajo las marcas Oromiel y El Productor.
Estos antecedentes sitúan al productor tinerfeño entre los apicultores reconocidos en distintos certámenes regionales, a los que ahora suma el primer premio nacional de Mieladictos 2026.
Un concurso que estrena nuevos premios
La duodécima edición de Mieladictos ha incorporado tres nuevas distinciones para reconocer otras actividades relacionadas con la apicultura.
El premio a la Mejor Miel de Joven Apicultor ha recaído en Adrián García Hernantes, de Burgos, por una miel multifloral comercializada bajo la marca Miel Valle Hondo.
Por su parte, el reconocimiento a la mejor labor de divulgación apícola ha sido para Adalid Apícola, un proyecto desarrollado por Raquel Adalid y Rodrigo Baldominos en La Alcarria, Guadalajara.
El premio al comercio especializado ha distinguido a Mielería Secretos de Abejas, establecimiento situado en Cabezón de la Sal, Cantabria.
La organización también ha incorporado, por primera vez, una cata popular dirigida por la Asociación Vallisoletana de Apicultores, con el objetivo de acercar al público las características de las distintas variedades de miel.
Con este resultado, la miel de castaño elaborada en La Orotava alcanza el primer puesto de un certamen nacional que este año ha reunido a productores de buena parte de España.