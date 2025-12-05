La mejor miel de Canarias se hace en Tenerife: un sabor que conquista al jurado

Una miel de Florencio Gutiérrez de Tedera y envasada con la marca ‘El Productor’ ha resultado ganadora del Premio Gran Celdilla de Oro a la mejor miel de Canarias 2025 con Denominación de origen Miel de Tenerife, en el 29 Concurso Regional de Mieles, organizado por la consejería de Sector Primario del Cabildo de Tenerife.
El otro premio máximo, Gran Celdilla de oro a la mejor miel del año en Canarias sin DOP, recayó en ‘El Sanganito’, una miel de hinojo de El Sauzal producida por Benigno Díaz, informa el Cabildo.
El consejero responsable del área, Valentín González, ha destacado en la nota la gran calidad de las mieles que han participado en esta edición y ha señalado que las lluvias de marzo y abril contribuyeron a mejorar la floración, y por lo tanto, a que la producción de miel alcance los niveles previos al gran incendio del verano de 2023.
Han participado en el concurso un total de 52 mieles, procedentes de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, en las categorías de multifloral suave, media e intensa, agave, tajinaste, tedera, mielada y monoflorales varias.
El jurado ha valorado las mieles en el transcurso de una cata, en la que se han tenido en cuenta no solo el sabor, sino también la presentación de las muestras, añade el Cabildo .
Con la Celdilla de Oro han sido premiadas las mieles Oromiel, El Productor y Mieles Tagoja; con la Celdilla de Plata Mieles Tagoja, El Productor, Villa Clara, Ladera de la Reina, Colmenar La Violeta,Miel Henry y Viti, Flores Herreñas, Mieles El Julián, Mieles Tagoja y Destiladera Mieles de La Palma.