Las K-Narias anuncian una nueva versión de ‘No te vistas que no vas’ junto a otro artista canario

Las K-Narias vuelven a apostar por uno de los temas más icónicos de su carrera. Las gemelas Gara y Loida han anunciado el lanzamiento de una nueva versión de ‘No te vistas que no vas’, esta vez junto al artista grancanario Lucho RK. El estreno está previsto para este 29 de mayo y supone el regreso de uno de los himnos del reggaetón canario 20 años después de su lanzamiento.
El anuncio ha generado expectación entre sus seguidores, especialmente después de que las artistas adelantaran en redes sociales que se avecina “nueva música” y también una próxima gira, marcando así una nueva etapa para el dúo canario.
‘No te vistas que no vas’ fue lanzada en 2005 dentro del álbum ’80 entre las 2′, el trabajo que impulsó definitivamente la carrera de K-Narias en el panorama urbano español. El tema se convirtió rápidamente en un fenómeno popular y ayudó a consolidar a Gara y Loida como referentes femeninas del reggaetón en España en una época en la que el género comenzaba a abrirse paso en el mercado nacional.
Veinte años después, el éxito vuelve a renacer con una producción renovada y adaptada a los sonidos actuales. La incorporación de Lucho RK, uno de los nombres emergentes de la música urbana canaria, busca conectar generaciones y acercar el clásico a un nuevo público.