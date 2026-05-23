Bywater Call alumbra con su soul contemporáneo

Bywater Call llega el 16 de junio (20.00 horas) al Teatro Leal de La Laguna para dar uno de los conciertos más esperados de la temporada por los amantes del soul, el roots rock y el blues actual. La banda canadiense, una de las más vibrantes y en mejor estado de forma del circuito internacional, recala con una gira europea que la lleva por algunos de los escenarios y festivales más relevantes.
SEPTETO
Procedente de Toronto, Bywater Call se ha consolidado como un poderoso septeto capaz de trascender géneros y épocas, combinando la tradición del soul sureño y el rhythm and blues clásico con una energía moderna y un sonido profundamente personal. Su directo es uno de sus grandes sellos de identidad: conciertos intensos, emotivos y llenos de complicidad entre los músicos, que convierten cada actuación en una experiencia colectiva cargada de fuerza y autenticidad.
Bywater Call está liderada por Meghan Parnell, una cantante de enorme presencia escénica y timbre inconfundible, acompañada por Dave Barnes, a la guitarra; Bruce McCarthy, a la batería; Mike Meusel, al bajo; Andrew Moljgun, a los teclados; Stephen Dyte, a la trompeta, y Julian Nalli, al saxo tenor.
El grupo vive un momento especialmente dulce tras el éxito de su álbum Shepherd, publicado en 2024 y elegido Mejor Álbum del Mes por la revista Classic Rock, que posteriormente lo reconoció como el mejor del año. La crítica especializada coincidió en destacar el carácter inventivo, pegadizo y emocional del disco, así como la sensación de estar ante una banda en pleno crecimiento artístico. A este reconocimiento se suma su nominación por segundo año consecutivo a los UK Blues Awards como artista internacional del año, confirmando su proyección.
‘ONLY’
Este enero, Bywater Call presentó Only, su primer single de estudio del año, una elegante pieza de soul de tempo pausado que remite a los grandes himnos sentimentales de los años sesenta y setenta. La canción muestra un registro más contenido y vulnerable de Meghan Parnell, apoyado por un cuidado trabajo coral y una producción que equilibra clasicismo y sensibilidad contemporánea.
La cita en el Teatro Leal se perfila como una oportunidad para disfrutar de una banda que no solo interpreta canciones, sino que construye relatos emocionales sobre el escenario. Tras haber ofrecido más de 130 conciertos en 11 países durante el último ejercicio y participar en citas de referencia junto a artistas como The Black Keys, Marcus King y Larkin Poe, Bywater Call llega a Tenerife con un directo maduro, intenso y profundamente honesto, dispuesto a dejar huella en el público.