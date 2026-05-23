Julio Medem recibirá el Premio de Honor de la Muestra de Cine Español

La Muestra de Cine Español de Tenerife celebra este mes una nueva edición, la sexta, que tendrá como protagonistas al cineasta Julio Medem y a la actriz Aida Folch, dos figuras destacadas del audiovisual español contemporáneo.
Medem recibirá el Premio de Honor 2026 por una trayectoria imprescindible dentro de la cinematografía hispana. Director de títulos como Vacas, La ardilla roja, Los amantes del Círculo Polar y Habitación en Roma, su obra ha sido reconocida por su originalidad formal y su capacidad para construir un lenguaje cinematográfico propio.
El programa, que se llevará a cabo en Multicines Tenerife (Alcampo, La Laguna), arranca el próximo jueves, 28 de mayo (19.00 horas), con la proyección de El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012), con la presencia de Aida Folch, quien participará en un coloquio tras la sesión. La actriz ha desarrollado una trayectoria sólida en cine y televisión, y su interpretación en esta película figura entre los títulos más reconocidos de su carrera artística.
La muestra continuará el viernes 29 (19.00) con Tierra (1995), una de las obras más singulares de Julio Medem, que estará presente en la proyección. La película, protagonizada por Carmelo Gómez y Emma Suárez, con un reparto en el que también destacan Silke, Karra Elejalde y Nancho Novo, ocupa un lugar central en la filmografía del director por condensar buena parte de las constantes de su universo creativo, marcado por el simbolismo, la pulsión poética y la exploración del deseo, la identidad y el paisaje. Estrenada en 1996, Tierra obtuvo dos Goya, a la mejor música original y a los mejores efectos especiales, y formó parte de la sección oficial de Cannes.
‘LUCÍA Y EL SEXO’
El sábado 30 (19.00) se proyectará Lucía y el sexo (2001), también con la presencia de Julio Medem, en el marco del 25º aniversario de su estreno. Protagonizada por Paz Vega, Tristán Ulloa y Najwa Nimri, la película obtuvo dos Goya -mejor actriz revelación y mejor música original- y sumó once nominaciones. Todas las sesiones son de entrada gratuita hasta completar el aforo, previa retirada de una invitación en la taquilla.
Organizada por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Alda Producciones, Multicines Tenerife y la Universidad de La Laguna, la Muestra de Cine Español de Tenerife cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento lagunero, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias (ICDC y Canary Islands Film).