cultura

TEA proyecta ‘Un mundo frágil y maravilloso’, una cinta del libanés Cyril Aris

La película es un relato que explora la decisión de permanecer en la tierra de origen o buscar un futuro mejor
Imagen del largometraje. / DA
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TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Un mundo frágil y maravilloso, de Cyril Aris. Ambientada en un Líbano devastado por la guerra, el film revela cómo el contexto político puede fracturar incluso los vínculos más profundos.

La película es un relato tierno y conmovedor que explora con sutileza la decisión de permanecer en la tierra de origen o buscar un futuro mejor, una narrativa visualmente cuidada que reflexiona sobre la familia y la esperanza en tiempos de incertidumbre.

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