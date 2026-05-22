TEA proyecta ‘Un mundo frágil y maravilloso’, una cinta del libanés Cyril Aris

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Un mundo frágil y maravilloso, de Cyril Aris. Ambientada en un Líbano devastado por la guerra, el film revela cómo el contexto político puede fracturar incluso los vínculos más profundos.
La película es un relato tierno y conmovedor que explora con sutileza la decisión de permanecer en la tierra de origen o buscar un futuro mejor, una narrativa visualmente cuidada que reflexiona sobre la familia y la esperanza en tiempos de incertidumbre.
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