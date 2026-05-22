El Ficmec se acerca a la identidad con ‘Memoria Mágica’ y ‘Por Vía Oral’

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) reafirma su compromiso con la identidad territorial y la preservación del patrimonio inmaterial en Memoria Mágica y Por Vía Oral. Cirilo Leal, que dirige estas secciones, considera que el festival reivindica el cine documental como “una linterna de luces modestas para no dejarnos desorientar en tiempos de retórica de la oscuridad”.
Memoria Mágica regresa a Garachico (28 de mayo) en colaboración con el alumnado y profesorado del IES Lorenzo Dorta. Este año se presentará el documental Garachico, cabalgata de mágicas ilusiones, que aborda el origen y la leyenda de la Virgen de los Reyes en Garachico, enmarcada en el contexto de la erupción del volcán de Trevejo en 1706. La obra retrata una tradición que arranca con el repique de campanas de la ermita de los Reyes y la posterior cabalgata en camellos, encendiendo la noche de ilusiones de los garachiquenses de todas las edades.
Icod de los Vinos se convierte en la sede de Por Vía Oral, una experiencia didáctica nacida bajo la premisa de que “lo que no se rescata cae en el terreno de lo desconocido”. En esta ocasión, el proceso cuenta con la colaboración del CEIP Enrique González Martín. El documental Santa Bárbara, alma de la tierra (4 de junio) es un alegato fresco y honesto en favor de una agricultura que rinde homenaje al enconado esfuerzo de las viejas generaciones, frente al doloroso avance de las grandes superficies que provocan el abandono de los campos.
Ambas proyecciones son de carácter gratuito previa retirada de invitación. Para disfrutar del resto de la programación, el coste es de dos euros por sesión y de diez en el caso de los Brunch de Cine. La recaudación irá destinada a apoyar un proyecto medioambiental en El Salvador. Las localidades se pueden adquirir en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/festival-internacional-de-cine-medioambiental-de-canarias-FICMEC.