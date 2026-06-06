‘Jerónimo Saavedra. El último prócer’ se presenta este sábado en Santa Cruz

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife será este sábado (17.00 horas) el escenario de la presentación del libro Jerónimo Saavedra. El último prócer, una obra escrita por Marta Saavedra, sobrina de quien fuera presidente del Gobierno de Canarias, entre otras responsabilidades.
En el acto, la autora estará acompañada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y Jesús Soriano, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España.
Jerónimo Saavedra Acevedo (1936-2023), tal y como se señala en un texto introductorio de la obra, fue un canario universal. Primer presidente de la comunidad autónoma canaria; ministro de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia; senador y diputado en las Cortes Generales; alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y diputado del Común.
Jerónimo Saavedra. El último prócer “es la historia de una vida, la de un hombre que representaría la máxima expresión de la coherencia y, sobre todo, de la libertad. La biografía de una vida vivida plenamente, la de Jerónimo Saavedra Acevedo”.