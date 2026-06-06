Manolo Yanes muestra en el MUNA ‘Hortus Hesperidum’

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en la capital tinerfeña, inauguró este viernes la exposición Hortus Hesperidum, del artista Manolo Yanes, una propuesta que culmina en este espacio museístico del Cabildo de Tenerife el desarrollo de un proyecto iniciado en 2021.
Hortus Hesperidum es un proyecto personal en torno al mito del Jardín de las Hespérides que, desde sus inicios, se concibe también como una propuesta de carácter coral y multidisciplinar. A lo largo de su desarrollo ha ido incorporando la participación de artistas y creadores hasta conformar un conjunto de 19 colaboradores, que dialogan con la obra plástica del propio autor a través de distintas disciplinas. La muestra parte del mito grecolatino del Jardín de las Hespérides, tradicionalmente situado en distintos parajes del mundo antiguo, y lo reinterpreta desde una mirada contemporánea vinculada al paisaje, la memoria y la identidad cultural de Canarias.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, detalla que la exposición “permite acercarnos a un proyecto artístico de gran riqueza conceptual, en el que el mito clásico se transforma en un lenguaje contemporáneo que dialoga con nuestra identidad cultural y con la diversidad de disciplinas artísticas que confluyen en la muestra”.
Para el consejero, “esta nueva propuesta contribuye a que el MUNA se consolide como un espacio de referencia para albergar muestras que trascienden los formatos expositivos tradicionales, acogiendo proyectos que integran artes visuales, literatura, música y creación audiovisual, y que ofrecen al público experiencias culturales más amplias y significativas”.
La exposición Hortus Hesperidum. El mito del Jardín de las Hespérides en Canarias podrá visitarse en el MUNA hasta el 17 de julio, dentro del horario habitual del museo. La entrada está incluida con el acceso general al recinto.
La exposición reúne el trabajo plástico de Manolo Yanes (pinturas, dibujos y obra gráfica) junto con las aportaciones de los distintos creadores participantes, configurando una propuesta de carácter colectivo que ha ido creciendo a lo largo de distintas fases expositivas.
El proyecto cuenta con una instalación escultórica realizada por artistas canarios, textos literarios, obra gráfica, material audiovisual y una pieza musical compuesta expresamente para la ocasión, consolidando una experiencia expositiva de carácter multidisciplinar.
Asimismo, el Museo de Ciencias Naturales complementa esta exposición con la sección Hortus naturalis, un módulo con información gráfica y naturalista sobre las principales especies biológicas presentes en la naturaleza canaria que están incluidas en la obra.
Entre las colaboraciones destaca la creación musical de Benito Cabrera y la participación audiovisual de Luis Sánchez Gijón, junto a otros colaboradores del proyecto. La muestra incorpora igualmente referencias culturales a figuras fundamentales del patrimonio artístico canario del siglo XX, como el pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre y el poeta Tomás Morales, que actúan como referentes conceptuales dentro del desarrollo de la obra.