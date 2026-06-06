El Ficmec propone un encuentro en Icod con la activista Zenayda Serrano

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) propone este sábado (16.00 horas) un encuentro con la abogada salvadoreña Zenayda Serrano, Premio Brote Activismo Medioambiental, en la plaza de la Pila de Icod de los Vinos, dentro de su sección Café con aroma. El festival reconoce a Serrano su trayectoria en la defensa de los bienes comunes, su valentía para enfrentar intereses poderosos y su labor incansable en la protección del medio ambiente, los derechos de las comunidades autóctonas y la preservación del territorio y los recursos hídricos en El Salvador.
El festival, que acaba este domingo, programa hoy en el Parque del Drago el estreno en Canarias de los largometrajes Hasta la montaña (Francia, Canadá, 2025), de Sophie Deraspe (17.00 horas), y Dandelion’s Odyssey (Francia, Bélgica, 2025), de Momoko Seto (19.30), quien participa en un coloquio. Las entradas pueden adquirirse en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/festival-internacional-de-cine-medioambiental-de-canarias-FICMEC y en la Casa de los Cáceres.
Además, en la sección Fotosíntesis se exhibe (12.30) el documental I Think We Begin As Light (Dinamarca, 2025), de Emma Harris y Sille Skovgaard.
Mañana domingo (11.00 horas), en Cocina sostenible se presenta Jota Urondo, un cocinero impertinente (Argentina, 2025), de Mariana Erijimovich y Juan Villegas. A las 13.00 horas es el turno de EcoRueda, espacio de participación dirigido por el cineasta José Víctor Fuentes, que invita a los participantes a rodar un corto medioambiental.
La programación al completo, que incluye las X Jornadas Fotosíntesis, la XIV Feria Medioambiental, cuentos para la familia, el espectáculo musical Bernegal, así como el brunch de degustación de mañana, puede consultarse en el sitio web ficmec.es.
CERTAMEN
Las fotografías Estructura de caos, de María del Mar Hernández; El drago, historia viva de Icod, de Susana Díez, y Cien años para crecer, mil años para arraigarse, de Ingrid María Rodríguez, son las obras premiadas en el I Concurso de Fotografía Parque del Drago del Ficmec.
La obra de María del Mar Hernández obtuvo el premio único en la categoría El drago milenario del Parque del Drago, valorado en 250 euros y la publicación de la fotografía en la revista Binter. Las otras dos imágenes forman parte de la categoría Parque del Drago. La imagen de Susana Díez recibió el primer premio, valorado en 500 euros, mientras que la firmada por Ingrid María Rodríguez obtuvo el segundo, de 250 euros.
El público tiene la oportunidad de disfrutar de estas obras y de las que resultaron finalistas en el Parque del Drago hasta mañana. Posteriormente, la muestra tendrá un carácter itinerante, ya que recorrerá diferentes barrios del municipio y ferias locales. Todo ello, merced a la colaboración entre el festival, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la empresa pública Icodtesa.