Santi Millán, Elena Sánchez y Abián Díaz presentarán los Premios Anillos de Oro

La primera edición de los Premios Anillos de Oro ya tiene presentadores. La periodista Elena Sánchez y el actor Santi Millán se subirán al escenario del Recinto Ferial de Tenerife, en la capital tinerfeña, el sábado 20 de junio para conducir la gala junto al humorista canario Abián Díaz como copresentador.
La ceremonia, en la que se hará entrega de los 23 galardones correspondientes a otras tantas categorías que contemplan estas distinciones que se centran en las series, contará con la asistencia de gran parte de los nominados, así como de representantes del sector y talentos españoles, como invitados y entregadores de los premios.
PARTICIPACIÓN
Junto al ya confirmado Antonio Resines, Premio de Honor 2026 de Anillos de Oro, acudirán personalidades como Fernando Guillén-Cuervo, Manuela Calle, Óscar Higares, Alex de la Croix, Beatriz Arjona, Maripaz Sayago, Diego San José, Aina Martínez, Jon Lukas, Natalia Ferviú, Bob Pop, Antonio Dechent y Carla Quílez.
Estos son solo algunos de los primeros nombres confirmados que no solamente pasarán como invitados por la gran alfombra roja que la organización desplegará esa misma tarde, sino que también participarán en la gala. A ellos se sumarán, asimismo, los de los protagonistas de las distintas actuaciones musicales, que se anunciarán la próxima semana.
Las personas interesadas en asistir a los Premios Anillos de Oro podrán adquirir sus entradas desde este viernes en el sitio web premiosanillosdeoro.com. Las localidades tienen un coste simbólico de 10 euros. Toda la información sobre la política de accesos y menores, entradas PMR, dress code y otros detalles puede ser consultada en el citado portal digital.
CASI 600 VOTANTES
Los galardones de las 23 categorías, así como el Premio de Honor al actor Antonio Resines, son el resultado de los votos emitidos por cerca de 600 miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas.
Los Premios Anillos de Oro los organiza el Círculo de Profesionales de las Series Españolas con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Consejería de Cultura y Museos; el Gobierno de Canarias, por medio de Canary Islands Films y Turismo Islas Canarias, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante la Sociedad de Desarrollo. Además, los galardones cuentan con el patrocinio de Rims Mobility.