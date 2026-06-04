El Ficmec recala en Icod con proyecciones, reflexión y educación ecológica

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) desembarca en Icod de los Vinos tras su paso por Garachico. La agenda de este jueves conecta la educación con el debate científico y se desarrolla en la Casa de los Cáceres y el Parque del Drago.
Desde primera hora (9.30) comienzan los talleres de Educación Ambiental dirigidos a escolares y la proyección de las películas Robot Salvaje, Future Council, Snow Bear y Bats & Bugs. En paralelo, tendrá lugar la actividad de Educación Ambiental Sénior, con un taller de teatro y la proyección del corto de animación Tsunami, que incluye un coloquio con su directora, María Pulido.
De igual modo, el público icodense podrá disfrutar de las charlas y mesa redonda de Vulcanalia. La primera de ellas: La protección del patrimonio geológico en zonas volcánicas, está a cargo de Manu Monje Ganuzas, secretario ejecutivo de Progeo (Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Geológico). A continuación, Valeria Amorreti, antropóloga del Parque Arqueológico de Pompeya, hablará sobre los hallazgos arqueológicos en el Vesubio en la charla El Vesubio sigue hablando.
Acto seguido tendrá lugar la ponencia Geoturismo por los volcanes de Canarias con nuevas tecnologías: oportunidades para la accesibilidad y la conservación, de Juana Vegas Salamanca, coordinadora del Equipo de Investigación en Patrimonio y Geodiversidad del IGME-CSIC. Los asistentes también podrán disfrutar de un Café con Aroma (16.00 horas), de la mano de expertos de Vulcanalia, merced a la Tenerife Film Commission.
El Parque del Drago se convertirá en un cine al aire libre (17.00 horas) para la proyección de la sección oficial de cortometraje documental, donde se exhibirán Common Pear, What Does The Mud Whisper?, Air Horse One y Amma, Do Giraffes Cry?
La programación de hoy jueves culminará (19.30) con la proyección de la sección Icod por Vía Oral y la presentación del documental Santa Bárbara, alma de la tierra, realizado en colaboración entre Ficmec y el CEIP Enrique González Martín.
COCINA SOSTENIBLE
El domingo (11.00 horas), el Ficmec y el IES San Marcos buscan sorprender al público con la degustación que seguirá al estreno en Canarias de Jota Urondo, un cocinero impertinente (Argentina, 2025), de Mariana Erijimovich y Juan Villegas. El film es un retrato de Javier Urondo, quien, en su Urondo Bar, va más allá de actuar como chef y se convierte en un anfitrión que entiende la cocina como un reservorio cultural.
El IES San Marcos ofrecerá al espectador un menú degustación que incluye una selección de elaboraciones de diverso origen. Yogur, pan, kimchi, gochujang, empanada, ñoquis o ternera son algunos de los elementos que conforman este menú. Las entradas, al precio de 10 euros, pueden adquirirse en el enlace web https://tickety.es/event/jota-urondo-un-cocinero-impertinente-ficmec-2026.