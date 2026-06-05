El biólogo José García Casanova recoge el Premio Brote Canarias del Ficmec

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) entrega este viernes en Icod de los Vinos el Premio Brote Canarias a José García Casanova. El biólogo tinerfeño se encuentra con el público del festival a las 16.00 horas en la plaza de la Pila, en la sección Café con Aroma, que facilita un contacto directo con los protagonistas de esta vigesimoctava edición.
El Ficmec convoca al público para su inauguración oficial en Icod, a partir de las 19.30 horas, en el Parque del Drago. La cantante icodense Fabiola Socas será la encargada de la vertiente musical del acto. El acceso del público se gestiona mediante la compra de una entrada en el enlace web https://tickety.es/event/inauguracion-icod-de-los-vinos-dj-ahmet-ficmec-2026 o, presencialmente, en la Casa de los Cáceres, de 17.00 a 19.00 horas.
Para conceder su distinción a José García Casanova, el Ficmec ha tenido en cuenta la coherencia de su trayectoria entre la ciencia y el compromiso cívico, que contribuye a fortalecer la protección de la biodiversidad y la gestión responsable de los recursos naturales del Archipiélago.
García Casanova es rotundo cuando habla de su visión como científico y ciudadano de las islas ante la situación del medio ambiente en Canarias: “Hay que parar y hay que cambiar el modelo”.
El biólogo, miembro en distintas etapas de distintos organismos concebidos para la gestión ambiental, del Comité Científico y de Sostenibilidad de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas) y reconocido integrante de movimientos sociales y ecologistas, además de autor de numerosas publicaciones científicas y divulgativas, se muestra “sorprendido y muy agradecido” por la concesión de este reconocimiento y asegura que, en Canarias, “estamos en una encrucijada, un momento muy crítico porque en las últimas décadas, especialmente en los últimos pocos años, la presión que se ha ejercido sobre el medio natural es inusitada, inédita”.
“Hasta ahora -argumenta- no se había llegado a este punto de tensión, de ocupación del territorio, de destrucción de hábitats naturales y de amenaza para todas las formas de vida, incluyendo la de la propia especie humana, donde todos, también, estamos en una situación muy crítica. Para mí es fundamental que todos y todas hagamos lo que podamos para que este proceso negativo no continúe”.
“Creo que es un deber moral ofrecer motivos, razones y explicaciones para que la gente entienda que hay que parar y que hay que cambiar por completo de modelo. Ya han salido decenas de miles de personas a las calles en los últimos años, manifestando justamente eso, que el territorio y la biodiversidad tienen un límite y, por tanto, lo debe tener el crecimiento. Este mensaje debe calar no solo en la ciudadanía, sino también en quienes son los responsables de la gobernanza y de la gestión del territorio y los recursos, para que asuman que no se está haciendo de forma adecuada. A los hechos me remito; a la vista está”.
PROYECCIONES
La sección cinematográfica de Ficmec en Icod para este viernes incluye el estreno de dos de los largometrajes que participan en la sección oficial a concurso: el documental Pompeya bajo las nubes (Italia, 2025), de Gianfranco Rosi, y la película de ficción DJ Ahmet (Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia, 2025), de Georgi M. Unkovski.
Pompeya bajo las nubes se presenta ante el público a las 17.00 horas en el Parque del Drago para mostrar cómo tiembla la tierra en ocasiones entre el volcán Vesubio y el golfo de Nápoles, en Italia, una zona donde también tiñen el cielo las fumarolas de los Campos Flégreos. Las ruinas que ahí se extienden (Pompeya, Herculano) cuentan la historia de un futuro enterrado por el tiempo. A partir de esos resquicios históricos, se hallan las memorias de un mundo subterráneo en blanco y negro y emerge un Nápoles menos conocido y lleno de vida.
El director Gianfranco Rosi, reconocido por su mirada observacional y su cine de fuerte carga poética y social, asume también las labores de escritura de guion -junto a Carmelo Marabello, Marie-Pierre Muller-, fotografía y producción -con Donatella Palermo, Paolo del Brocco- en esta cinta en la que Fabrizio Federico se hace cargo de la edición y Daniel Blumberg, de la música.
En DJ Ahmet, Georgi M. Unkovski narra la historia de Ahmet, un chico de 15 años de un remoto pueblo yuruk en Macedonia del Norte, que se refugia en la música mientras se enfrenta a las expectativas de su padre, su conservadora comunidad y su primer amor, una chica que ya ha sido prometida a otra persona.
La cinta, con un guion escrito por el propio director, cuenta con un reparto encabezado por Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova, Aksel Mehmet, Selpin Kerim y Atila Klince. En el equipo técnico destaca el trabajo de Naum Doksevski (fotografía), Ivan Unkovski e Ivana Shekutkoska (producción), Michal Reich (edición) y Alen Sinkauz & Nenad Sinkauz (música).