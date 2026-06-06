El Auditorio de Tenerife se despide este sábado de ‘Les Ballets de la Argentina’

El Auditorio de Tenerife ofrece este sábado (19.30 horas) la segunda y última función, tras la del jueves, de un estreno nacional: Les Ballets de La Argentina. Juerga, Triana y suite de danzas, un espectáculo con dirección artística y coreografía de Antonio Najarro y música de la Sinfónica de Tenerife. Se trata de una coproducción de la Fundación Juan March, del Auditorio de Tenerife, de los teatros de la Zarzuela y la Maestranza, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el Palau de les Arts de Valencia.
El espectáculo rinde homenaje a la bailarina y coreógrafa española Antonia Mercé, conocida como la Argentina. En 1929, París volvió a rendirse ante el genio de la Argentina. A través de sus Ballets Espagnols, la bailarina impulsó la creación de un repertorio escénico que combinaba tradición y vanguardia, colaborando estrechamente con grandes compositores y artistas plásticos españoles.
Este nuevo recupera dos títulos emblemáticos estrenados en aquel año con gran éxito: Juerga, de Julián Bautista, y Triana, de Isaac Albéniz, a los que se unen piezas coreográficas pertenecientes al repertorio de la Argentina.
A partir de los figurines y decorados originales, entre otros, del canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, Antonio Najarro recrea la singularidad visual y musical de ambos ballets, piezas esenciales en la configuración de una danza española moderna con aspiraciones de universalidad. La diseñadora de vestuario tinerfeña Yaiza Pinillos, inspirada en los originales de su paisano, ha sido la responsable de crear piezas para este espectáculo.
Sobre el escenario bailan 13 intérpretes de la compañía de Najarro, bajo la dirección escénica de Carolina África. La Sinfónica de Tenerife está dirigida por el maestro especializado en ópera y danza Manuel Coves. Además, como músico invitado interviene el guitarrista Sohta Nakabayashi.
Las entradas, a un precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en los canales habituales del espacio escénico de la capital tinerfeña.