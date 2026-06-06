Noctámbula amplía con Michael Rod su cartel para el 12 de septiembre

Noctámbula incorpora a Michael Rod, conocido artísticamente como Michenlo, a un cartel que reunirá el 12 de septiembre en el capitalino Recinto Ferial de Tenerife a destacados exponentes de la música electrónica internacional, nacional y local.
La incorporación de Michael Rod llega avalada por una trayectoria vinculada a grandes escenarios de la música electrónica. En 2023 formó parte de Tomorrowland. Su recorrido incluye además actuaciones en festivales como Medusa Festival, Arenal Sound, A Summer Story, Dreambeach, O Son do Camiño, Zevra, Boombastic y Rebels.
Noctámbula convertirá a Tenerife en punto de encuentro para distintas expresiones de la electrónica contemporánea. El público podrá disfrutar con Symphony of Unity, el espectáculo sinfónico oficial de Tomorrowland, en su única actuación en España; Matt, de Meduza, proyecto nominado a los premios Grammy y responsable de éxitos que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, y B Jones, referente de la electrónica de nuestro país y figura clave en grandes festivales.