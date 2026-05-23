Charlie Cunningham actúa en Tenerife con ‘Primavera en la Fundación 2026’

La Fundación CajaCanarias propone este sábado (20.00 horas) una nueva cita musical de su ciclo Primavera en la Fundación protagonizada por el cantautor británico Charlie Cunningham. El concierto tiene lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas -con el 25% de descuento con Amigos de la Fundación-, está disponible en la web www.cajacanarias.com.
Charlie Cunningham es conocido por sus letras introspectivas, su delicado estilo vocal y su distintiva forma de tocar la guitarra fingerpicking, un estilo profundamente influenciado por las tradiciones flamencas que estudió durante su estancia en Sevilla. Su música combina elementos de folk, minimalismo y texturas ambientales, lo que le ha valido comparaciones con artistas como José González y Nick Drake, a la vez que crea un sonido único y personal.
Su actuación en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife reviste especial importancia, ya que representa un regreso al país que contribuyó a forjar su identidad artística. España, y en particular Sevilla, desempeñó un papel fundamental en su desarrollo como guitarrista y compositor. Con este recital, Cunningham ofrece una experiencia única y emotiva, que conecta el pasado y el presente de su trayectoria.
CLAUSURA
La Fundación CajaCanarias también programa hoy sábado (20.00 horas), pero en su espacio cultural de Santa Cruz de La Palma, la clausura de la segunda edición del ciclo Cámara en la Fundación, organizado junto a la Sinfónica de Tenerife, dependiente del Cabildo tinerfeño. El recital Islas y cuerdas reunirá sobre el escenario a Benito Cabrera y a músicos de la orquesta, en un diálogo entre el timple canario e instrumentos de cuerda. La sesión es de entrada libre hasta completar el aforo.
Cámara en la Fundación es una oportunidad para disfrutar del arte de los instrumentistas de la Sinfónica en su faceta más cercana e íntima, permitiendo descubrir su virtuosismo en formaciones poco convencionales y mixtas, en las que cada instrumento brilla en un diálogo directo con el público asistente.
Islas y cuerdas es un programa musical que tiende puentes entre tradición oral y música escrita, entre raíz insular y lenguaje europeo. El timple canario se une al cuarteto de cuerdas para crear un espacio nuevo donde lo popular se convierte en clásico, y lo clásico se transforma en emoción cercana.
IDENTIDAD CANARIA Y LUIGI BOCCHERINI
Benito Cabrera, figura clave del timple contemporáneo, presenta aquí una selección de piezas que dialogan con el repertorio de cámara y lo renuevan desde la identidad canaria. La velada se completa con un guiño al siglo XVIII: una adaptación de uno de los quintetos con guitarra de Luigi Boccherini, compositor italiano que vivió y escribió en España, cuya música refleja un gusto por lo pintoresco, lo bailable y lo galante.