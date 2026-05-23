Fimucité 2026 incorpora a su cartel al oscarizado compositor John Corigliano

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) contará en la celebración de su 20º aniversario con la participación de John Corigliano (Nueva York, Estados Unidos, 1938) como invitado de honor, “una presencia de excepción que refuerza la dimensión del certamen”, ponen de relieve desde la organización. Será la primera vez que el compositor estadounidense acuda a un festival de música de cine, un acontecimiento especialmente significativo para Fimucité, que se alza como el “más antiguo del mundo en su género, celebrado de forma continuada”.
STEPHEN WARBECK
La incorporación de Corigliano se une a la ya anunciada visita del compositor británico Stephen Warbeck (Southampton, Inglaterra, 1953), ganador del Óscar por su música para la película Shakespeare in Love (John Madden, 1998), que también formará parte de esta edición conmemorativa. De este modo, el 20º aniversario de Fimucité reunirá a dos creadores de referencia internacional “cuya asistencia subraya la relevancia artística y la proyección exterior del certamen”.
Oscarizado por la inolvidable banda sonora del film El violín rojo (1998), del canadiense François Girard, Corigliano ha sido galardonado también con el prestigioso Premio Pulitzer de Música en el año 2001 por su Sinfonía nº 2 para orquesta de cuerdas, y con cinco premios Grammy. Está considerado una de las figuras capitales de la música contemporánea. Su trayectoria creativa abarca con singular brillantez el repertorio sinfónico y operístico, así como la composición para el audiovisual, configurando una obra de extraordinaria amplitud estética y poderosa capacidad expresiva.
‘RED CARPET GALA’
Como parte de este reconocimiento, Fimucité interpretará, en riguroso estreno en España, la célebre Chaconne for violin and orchestra de El violín rojo durante el concierto de clausura Fimucité 20 Red Carpet Gala, que tendrá lugar el domingo 19 de julio, a partir de las 19.00 horas, en la Sala Sinfónica del capitalino Auditorio de Tenerife, bajo la dirección del compositor y director de orquesta Diego Navarro, fundador y director de Fimucité, al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
El concierto se plantea como un recorrido por partituras oscarizadas y memorables, como las de las películas El mago de Oz, Ben-Hur, Lawrence de Arabia, E.T., Carros de fuego, Bailando con lobos, Titanic, El paciente inglés, Dune y El señor de los anillos, entre otras.
Además, tanto John Corigliano como Stephen Warbeck participarán en la programación de la Film Scoring Academy de Fimucité, una de las actividades paralelas más esperadas, con una oferta de clases magistrales y mesas redondas abiertas al público general.
APOYOS
Para celebrar esta nueva edición, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife cuenta con el apoyo como principal patrocinador de Turismo de Tenerife, a través de la marca turística del destino Tenerife Despierta Emociones, y el área de Cultura del Cabildo de Tenerife. Asimismo, patrocinan los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno autonómico, con la implicación además de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Auditorio de Tenerife y otros colaboradores públicos y privados.