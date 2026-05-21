El Ficmec destinará la recaudación de las entradas a un proyecto ambiental que se desarrolla en El Salvador

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) entra en su cuenta atrás con la presentación oficial de su sección oficial de largometrajes de ficción. La organización ha anunciado asimismo que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para todas las proyecciones de esta edición, así como para sus secciones especiales, entre las que destacan los Brunch de Cine, una propuesta que fusiona el séptimo arte con la gastronomía sostenible y de proximidad.
La recaudación que se obtenga por la venta de localidades, al precio de dos euros en el caso de las proyecciones y de 10 en de los Brunch de Cine, irá destinada al proyecto medioambiental de la activista salvadoreña Zenayda Serrano.
En esta andadura, el festival vuelve a contar con el respaldo institucional estratégico del Cabildo de Tenerife. José Carlos Acha, consejero de Cultura, Museos y Deportes de la institución insular subraya el valor del festival en el panorama insular: “Ficmec vuelve a demostrar que la cultura y la educación son herramientas fundamentales para construir una sociedad más consciente y comprometida con el futuro del planeta”, señala. “El programa de educación ambiental se ha convertido, después de 16 ediciones, en un referente en Canarias por su capacidad para acercar a los más jóvenes valores vinculados a la sostenibilidad, el respeto al entorno y la responsabilidad colectiva”, recalca.
El consejero pone de relieve, de igual modo, que el “Ficmec representa una forma ejemplar de conectar cultura, territorio y conciencia social. Su arraigo en municipios como Garachico e Icod de los Vinos demuestra cómo los eventos culturales también pueden generar reflexión, cohesión y dinamización”.
El público en general y los amantes del cine ya pueden adquirir sus localidades directamente a través del enlace web https://tickety.es/grouping-event/festival-internacional-de-cine-medioambiental-de-canarias-FICMEC.
SELECCIÓN CINEMATOGRÁFICA
La sección de largometrajes de ficción de este año reúne cuatro propuestas cinematográficas, incluyendo estrenos en el Archipiélago: Arco (Ugo Bienvenu; Francia, Estados Unidos, Reino Unido); Dandelion’s Odyssey (Momoko Seto; Francia, Bélgica), estreno en las Islas; DJ Ahmet (Georgi M. Unkovski; Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia), que se estrena en Canarias, y Hasta la montaña (Sophie Deraspe; Francia, Canadá).
Fiel a su naturaleza multidisciplinar, Ficmec complementa su oferta en salas con una agenda de actividades transversales. Iniciativas consolidadas como el certamen exprés de rodajes ecológicos EcoRueda, el concurso y taller de fotografía, así como las jornadas sectoriales Jugando en Verde, Fotosíntesis y Vulcanalia, mantienen abiertas sus inscripciones de forma totalmente gratuita mediante el formulario web de la página oficial del festival.