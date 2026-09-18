Cine para todos los públicos

Esta semana, la cartelera despliega un atractivo y variado abanico de novedades, con propuestas tan destacadas como Coyote vs. Acme, Tiempo de victoria, En la zona gris, Operación Teherán y Resident Evil, entre otros estrenos.
Así, aterriza por fin en los cines españoles Coyote vs. Acme, una aventura pensada para toda la familia que mezcla imagen real y animación para convertir una vieja rivalidad en una disparatada batalla legal. El Coyote, harto de que los productos Acme fallen en su eterna persecución del Correcaminos, decide llevar a la compañía ante los tribunales. Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, John Cena y Lana Condor, Coyote vs. Acme recupera el espíritu gamberro de los personajes creados en 1949 por el animador Chuck Jones para los estudios Warner Bros.
En Tiempo de victoria, quedan 72 horas para el Día D y el capitán James Stagg debe elaborar el pronóstico meteorológico más importante de la historia. Una tormenta podría arruinar el desembarco de Normandía, pero retrasarlo daría tiempo a los servicios de inteligencia alemanes para descubrir los planes aliados. Andrew Scott y Brendan Fraser protagonizan este intenso thriller de Anthony Maras, basado en hechos reales.
En lo nuevo de Guy Ritchie, En la zona gris, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González forman un equipo secreto de agentes de élite al que le encargan recuperar una fortuna de mil millones de dólares en manos de un despiadado contrabandista. Lo que empieza como un atraco imposible se transforma en una guerra de engaños, estrategia y supervivencia, con el característico estilo arrollador del influyente cineasta británico.
Por otro lado, Liam Neeson y Zachary Levi protagonizan Operación Teherán, un thriller de acción en el que un grupo de exagentes de la CIA emprende una peligrosa misión de rescate para redimirse tras un operativo fallido en Afganistán. Dirigida por Guy Moshe, la película combina adrenalina y profundidad emocional en una historia sobre la lealtad, la culpa y el coste humano de la guerra.
Además, los fans del terror y los videojuegos tienen una cita con Resident Evil, una reinvención emocionante y aterradora de la franquicia, dirigida por el visionario Zach Cregger, responsable de Weapons y Barbarian. Austin Abrams interpreta a Bryan, un mensajero sanitario atrapado durante una noche de caos y supervivencia sin tregua, en una nueva pesadilla que prescinde de los clásicos héroes de acción de Capcom, como Leon S. Kennedy, Jill Valentine o la cinematográfica Alice.
Otros estrenos
También llegan este viernes dos comedias francesas ideales que juegan con los conflictos familiares y vecinales. Mis queridísimos padres, dirigida por Emmanuel Patron y protagonizada por André Dussollier y Miou-Miou, reúne a tres hermanos que descubren que sus padres han ganado la lotería, pero no piensan compartir ni un céntimo, desatando celos, reproches y tensiones familiares. Por su parte, Se abre la veda 2, de Frédéric Forestier y Antonin Fourlon, retoma la disparatada guerra vecinal en un pueblo francés cuando la llegada de una familia aficionada a la caza con perros altera la tranquilidad de sus habitantes.
Para terminar, los más pequeños disfrutarán con Mumbo Jumbo se hace enorme, una película danesa de animación y aventuras, basada en los populares libros infantiles de Jakob Martin Strid. Cuando un pequeño hipopótamo come una seta mágica y se vuelve gigante, emprende con sus amigos un viaje hasta Siberia en busca de la bruja Baba Yaga y la cura.