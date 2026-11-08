El Auditorio de Tenerife estrena ‘Lohengrin’, el drama romántico de Wagner

La ópera Lohengrin, de Richard Wagner, llegará el próximo domingo 15 de noviembre a la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, como segundo título de la temporada de Ópera de Tenerife, que ofrecerá otras dos funciones los días 18 y 21. El montaje, fruto de la coproducción con la Fundación Ópera de Oviedo, tendrá como protagonista al tenor estadounidense Corby Welch en el papel protagonista de esta obra fundamental del repertorio romántico alemán.
El título podrá verse el domingo desde las 18.00 horas y el miércoles y el sábado a las 19.30 horas. Junto a Welch, el reparto reúne a destacados intérpretes internacionales. La soprano vasca Miren Urbieta-Vega dará vida a Elsa von Brabant, la joven que contrae matrimonio con el caballero bajo determinadas promesas, mientras que la soprano austropolaca Magdalena Anna Hofmann asumirá el papel de Ortrud, una de las figuras que alimentan la desconfianza en la trama.
El barítono islandés Ólafur Sigurðarson interpretará a Friedrich von Telramund, acusador de Elsa y aliado de Ortrud; el bajo armenio-alemán Vazgen Gazaryan encarnará al rey Enrique y el barítono serbio Milan Perišic será el heraldo real.
Guillermo Amaya dirige una puesta en escena que aborda los conflictos del amor, el miedo y la inseguridad
La propuesta escénica está dirigida por Guillermo Amaya, que plantea un acercamiento a los personajes y a los conflictos humanos que atraviesan la historia. El amor, el miedo, la inseguridad, la necesidad de confiar en el otro, el deseo de reconocimiento y la imposibilidad de llegar a conocerlo por completo constituyen algunos de los ejes de una puesta en escena que busca trasladar al presente los sentimientos universales que plantea Wagner. El equipo artístico se completa con Pablo Menor al frente de la escenografía, Raquel Porter en el diseño de vestuario, e Ion Aníbal López en la iluminación.
En el apartado musical, el maestro inglés Paul Daniel dirigirá a la Sinfónica de Tenerife, encargada de abordar la imponente partitura wagneriana, mientras que el Coro Titular Ópera de Tenerife Intermezzo participará bajo la dirección de Miguel Ángel Arqued.
Una revolución en la tradición operística
Estrenada en 1850, Lohengrin es la tercera de las grandes óperas románticas de Wagner, junto con Der fliegende Holländer y Tannhäuser. La obra representa uno de los puntos culminantes de la tradición operística alemana del siglo XIX y, al mismo tiempo, anticipa el cambio de lenguaje que el compositor desarrollaría en el drama musical. Su concepción rompe con la estructura fragmentada de la ópera tradicional, basada en números musicales independientes, para dar ahora paso a una corriente sonora continua, estrechamente vinculada al desarrollo de la acción dramática.
Esa concepción de la música como parte inseparable del relato convierte a Lohengrin en una de las grandes muestras del ideal wagneriano de la obra de arte total. La partitura contiene algunos de los pasajes más reconocibles del compositor, entre ellos el preludio del primer acto, el Sueño de Elsa, el preludio del tercero y el célebre relato de Lohengrin. A ellos se suma la popular Marcha nupcial, una de las piezas más conocidas de la historia de la música clásica, que forma parte de una obra marcada por una atmósfera mágica.
Acceso y entradas
El Cabildo mantiene la Lanzadera Ópera, con dos guaguas gratuitas de Titsa desde Adeje y Buenavista del Norte para facilitar el traslado al Auditorio de Tenerife. Los billetes pueden solicitarse en www.operadetenerife.com hasta las 12.00 horas del viernes para la función del domingo y del día anterior para las sesiones del miércoles y el sábado.
Las entradas para Lohengrin tienen un precio general de entre 30 y 50 euros, mientras que los menores de 30 años podrán acceder por 10 euros. La venta se realiza a través de la web del Auditorio, en la taquilla del recinto y por teléfono, en el número 902 317 327.