Recogen firmas para cambiar la fecha del Día de Tenerife: “Hay que respetar la festividad de la Virgen de Candelaria”

La Plataforma Cívica 2 de Febrero ha iniciado una recogida de firmas en change.org (con enlaces desde sus cuentas de Facebook e Instagram) para pedir al Cabildo que dé marcha atrás y no celebre en esa fecha el día de Tenerife, aprobado este año por la institución insular, y “respetar” así la festividad de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, con 529 años de antigüedad.
El colectivo ciudadano, “transversal y con gente de distintas ideologías”, ya envió este mes una carta al papa León XIV, en la antesala de su viaje a las Islas, en la que defendía el valor “histórico, espiritual, patrimonial y cultural” del 2 de febrero.
Asimismo, la plataforma ha remitido varios escritos al Cabildo, sin obtener respuesta aún, planteando fechas alternativas, “desde la libertad de proponer por parte de nosotros y de decidir lo que consideren más adecuado por parte de ellos”. Así lo indicó a este periódico su presidente, Alfredo Arencibia, quien subrayó el “malestar” generado por la decisión del Cabildo dado su “trasfondo político”.
“Decimos sí al día de Tenerife, pero no nos parece prudente, ni adecuado, ni políticamente acertada esta decisión; la Virgen de Candelaria está vinculada al patronazgo del Archipiélago y la primera festividad se celebró el 2 de febrero de 1497”, señaló el exconcejal de Cultura de Candelaria, que remarcó que la plataforma “no va contra nadie, sino a favor de la historia y de nuestra identidad, de la que nos debemos sentir orgullosos”.
IGNORAR LA HISTORIA
Además, recordó que una investigación realizada por miembros de este colectivo ciudadano sobre la presencia de la Virgen de Candelaria en el mundo determinó que existen 1.092 lugares donde se le rinde culto con mayor o menor relevancia y ese protagonismo se debe en un alto porcentaje a los emigrantes canarios. “Ignorar esta realidad es ignorar nuestra propia historia”, destacó Arencibia.
Sobre la recogida de firmas a través de las redes sociales, el presidente de la plataforma insistió en que “no se trata tanto de reunir los máximos apoyos posibles sino de que el mayor número de personas se interese por el tema y se pueda escuchar su voz”.
En la carta enviada al papa -también a su representante en España y a los dos obispos canarios– se solicita a León XIV que durante su inminente visita a Canarias “pueda resaltarse y reconocerse el valor histórico, espiritual y patrimonial que representa para el pueblo canario la festividad del 2 de febrero” y además expresa la “preocupación existente en distintos sectores sociales y culturales” ante el riesgo de que una fecha tan señalada como el 2 de febrero se vea “desdibujada” por la decisión del Cabildo de Tenerife.
“Celebrar el día de la Isla y que se premie a quienes contribuyen a engrandecerla con su trabajo y esfuerzo nos parece genial, pero no el 2 de febrero”, manifestó Arencibia, que se mostró convencido de que el papa León XIV conoce la devoción por la Virgen de Candelaria después de la visita que realizó a Tenerife hace años como prior general de los agustinos.
La Plataforma Cívica del 2 de febrero continuará desarrollando en las próximas semanas diferentes iniciativas, de carácter cultural y social, para promover la “protección y preservación” del valor histórico y patrimonial de esta fecha.