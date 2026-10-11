Un viaje al pasado entre tumbas y monumentos: rutas guiadas por el cementerio de San Juan Bautista

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha programado una serie de rutas patrimoniales, que arrancarán este mes con las que pretende dar a conocer a la ciudadanía el valor histórico, artístico y patrimonial del cementerio de San Juan Bautista, al tratarse de un Bien de Interés Cultural desde el año 2000 y un espacio de gran singularidad que gran parte de la población del municipio desconoce.
Las rutas arrancarán el día 17 a las 10.00 horas, serán desarrolladas por guías especializadas de la empresa Cultania y se extenderán hasta finales de año, todos los sábados a la misma hora, con una duración aproximada de una hora y media.
El punto de partida del itinerario será la iglesia de San Juan Bautista y, a partir de ahí, transitará por distintos espacios del cementerio, acercando a las personas participantes la historia del camposanto a lo largo de los siglos y su patrimonio funerario.