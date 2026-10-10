La Laguna abre las puertas de un cementerio con más de 200 años de historia: cómo visitarlo

El cementerio de San Juan Bautista, en La Laguna, abrirá sus puertas a una programación de rutas guiadas por su patrimonio histórico y artístico a partir del próximo sábado, 17 de octubre. Las visitas se celebrarán todos los sábados hasta finales de año y permitirán conocer uno de los espacios históricos menos conocidos del municipio.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, busca acercar a residentes y visitantes la historia de este camposanto, inaugurado en 1814 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2000.
Los recorridos comenzarán a las 10:00 horas, tendrán una duración aproximada de una hora y media y estarán dirigidos por profesionales especializados de la empresa Cultania.
Cómo apuntarse a las rutas por el cementerio de San Juan Bautista
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través de un formulario habilitado por el Ayuntamiento de La Laguna.
Datos de las visitas:
- Inicio: sábado, 17 de octubre de 2026.
- Días: todos los sábados hasta finales de año.
- Horario: 10:00 horas.
- Duración: aproximadamente 90 minutos.
- Punto de encuentro: iglesia de San Juan Bautista.
- Inscripción: formulario oficial de las rutas.
La concejala de Cementerios, Cristina Ledesma, explicó que las visitas permitirán descubrir la evolución del recinto, las personas que forman parte de su historia y los elementos artísticos que se conservan en su interior.
El itinerario partirá de la iglesia de San Juan Bautista y continuará por diferentes zonas del cementerio.
Un cementerio de La Laguna con más de dos siglos de historia
El camposanto de San Juan Bautista abrió en 1814 y es uno de los cementerios históricos más destacados de Canarias. En 1903 fue ampliado con la incorporación de nuevos terrenos.
Entre sus elementos patrimoniales figuran sepulturas de mármol y piedra, esculturas funerarias y panteones familiares que reflejan distintas etapas de la historia de La Laguna.
Uno de los conjuntos más singulares es el panteón de la familia Bretillard. También se conserva el espacio que antiguamente estaba reservado a enterramientos de personas no católicas, separado del resto del recinto hasta la Segunda República.
La capilla del cementerio presenta una arquitectura de inspiración neoclásica, concebida a semejanza de un pequeño templo griego.
La Iglesia y el Cementerio de San Juan Bautista fueron declarados conjuntamente Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, mediante el Decreto 69/2000, de 8 de mayo.
Una guía para descubrir el patrimonio funerario de La Laguna
Como complemento a las visitas organizadas, el Ayuntamiento ha editado una guía divulgativa con tres itinerarios alternativos para recorrer el cementerio.
Este material permite conocer la evolución histórica del recinto, identificar a personajes relevantes enterrados en él e interpretar las esculturas, epitafios y elementos ornamentales que forman parte de su patrimonio.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que esta propuesta da continuidad a otras actividades desarrolladas en cementerios del municipio durante los últimos años.
El objetivo municipal es fomentar el conocimiento de estos espacios y acercar su valor cultural e histórico a la ciudadanía mediante actividades divulgativas.