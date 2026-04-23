Indignación en el sur de Tenerife por el “ninguneo” al Hermano Pedro en la visita del papa

La comarca que vio nacer y crecer al Hermano Pedro considera una “falta de respeto” el “ninguneo” al primer santo canario por parte de las autoridades religiosas y políticas en los actos programados con motivo de la próxima visita del papa León XIV al Archipiélago.
Los ayuntamientos de la comarca sur de Tenerife preparan una carta dirigida a la comisión organizadora del viaje, que también contará con el respaldo del embajador y cónsul de Guatemala, en la que expresarán su malestar y reclamarán el protagonismo que merece la figura del religioso chasnero, precisamente en el año en el que se conmemora el 400 aniversario de su nacimiento.
El malestar se ha agudizado después de conocerse, tal como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado martes, que la misa que presidirá León XIV en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio, y a la que se espera que asistan más de 50.000 personas, contará con la presencia en el escenario central de las imágenes de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, y del Cristo de La Laguna.
AÑO ESPECIAL
La comisión organizadora de los actos conmemorativos del 400 aniversario del Hermano Pedro no oculta su indignación. Uno de sus miembros, Nelson Díaz Frías, magistrado, historiador y cronista oficial de Vilaflor de Chasna, pueblo donde nació Pedro de San José de Betancur, confiesa su “tristeza” porque en un año tan especial para sus devotos “apenas se dé la relevancia que su figura merece por parte de la jerarquía de la Iglesia a la que él sirvió tan fielmente y contribuyó a expandir su mensaje por Guatemala”.
“Pobre Santo Hermano Pedro: en vida nunca te preocuparon los ricos ni los poderosos; seguramente ahora te importaría nada, con la humildad que te caracterizaba, que tu figura y tu obra sean ninguneadas y postergadas en tu propia tierra con ocasión de la histórica visita de Su Santidad a Tenerife y en un año en el que además conmemoramos el cuarto centenario de tu nacimiento”, escribió el magistrado y cronista chasnero en su perfil de Facebook.
En su opinión, el lugar de procedencia del fundador de la Orden de los Betlemitas es un factor que no ha ayudado a proyectar, más allá del Sur, el profundo significado religioso y social del primer santo canario, canonizado por el papa Juan Pablo II ante una multitud en Ciudad de Guatemala el 30 de julio de 2002: “Quizás, si en vez de haber nacido en un pueblo sin peso político, económico y demográfico en la actualidad, como Vilaflor de Chasna, hubiera nacido en otras vertientes de la isla de Tenerife o en otro punto del Archipiélago su figura y su obra hoy serían conmemoradas y exaltadas como se merecen por parte de las autoridades que tienen la potestad y la razón para hacerlo”.
PRIMER SANTO DE CENTROAMÉRICA
Nelson Díaz Frías se muestra convencido de que una visita de León XIV a Vilaflor de Chasna serviría para “honrar la labor callada y humilde de miles de religiosos españoles que tanto contribuyeron a expandir la fe católica en un continente que ha hecho que hoy el papa -americano- sea el líder espiritual más importante del mundo, máxime cuando es el primer santo canario y el primero de Centroamérica”.
Para José Alberto Delgado, miembro también de la comisión de los actos del 400 aniversario del religioso chasnero, la no presencia del Hermano Pedro en la gran misa papal de la capital tinerfeña constituye una “vergüenza” y una “auténtica afrenta histórica y espiritual”.
“Resulta incomprensible e indignante que el Obispado Nivariense y las autoridades políticas de Tenerife, en su soberbia planificación, hayan organizado una visita papal y una eucaristía multitudinaria en Santa Cruz presidida por la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna, con la desfachatez de ningunear y olvidarse del Hermano Pedro”, manifestó el exconcejal aronero, quien, más allá de un olvido lo califica de “un tortazo a la memoria de un hombre que consagró cada latido de su corazón a los más necesitados”.
José Alberto Delgado lamenta la “desconexión absoluta de las autoridades eclesiásticas con la realidad espiritual del pueblo” y culpa también a las autoridades políticas, “siempre dispuestas a fotografiarse con el papa pero ausentes, calladas y cómplices en el abandono crónico que sufre el sur de la Isla”.