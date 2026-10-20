Santa Cruz continúa la tala de 20 árboles en La Salud a pesar de la demanda judicial

La tala de 20 árboles iniciada el pasado jueves en el entorno de la plaza de San Gerardo, en el barrio capitalino de La Salud, sigue adelante. El concejal de Obras del Ayuntamiento, Javier Rivero, afirmó ayer que pese a que la asociación Los Árboles Hablan ha presentado un contencioso y medidas cautelarísimas al proyecto, “la obra continuará porque así se acordó con la representación vecinal, con quien se pactó esta actuación junto con otras opciones para hacer más aparcamientos. Todo, cumpliendo la ley en todos sus ámbitos, también con el arbolado urbano”.
Mientras, la presidenta del colectivo, Carmen de la Rosa, confirmó que ayer se presentó en el juzgado la petición de medidas cautelarísimas y se envió un requerimiento al alcalde, José Manuel Bermúdez, para paralizar las obras que “incumplen con la ley de protección del arbolado”. Ayer se taló un falso pimentero.