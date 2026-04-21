La Candelaria y el Cristo de La Laguna presidirán la misa del papa en Tenerife

La histórica visita del papa León XIV a Tenerife el próximo 12 de junio supondrá un “enorme desafío” que obligará a reestructurar la movilidad de la Isla. Tras la última reunión de coordinación celebrada ayer, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, instó a administraciones públicas y empresas privadas que puedan ponerlo en marcha a fomentar el teletrabajo, e incluso ha sugerido el uso de días de asuntos propios, así como la suspensión de clases presenciales para reducir la carga de vehículos, e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que utilice el transporte público y planifique sus trayectos con antelación ante los previsibles cortes, sobre todo la Autopista del Norte.
Reiteró que el objetivo principal es celebrar este acontecimiento histórico con “las menores molestias para la ciudadanía”, por tanto, la planificación de la movilidad para la visita del Pontífice se aborda “como un gran reto” que requiere la coordinación de todas las administraciones, organismos de movilidad y obispados.
Señaló que “los usuarios van a tener que tener paciencia, aunque se intentará minimizar el tiempo de cierre de la TF-5, habrán cortes específicos y selectivos para facilitar el paso de la comitiva de su Santidad entre La Laguna y Santa Cruz”, por lo que ha pedido a dirigentes y ciudadanos ser “responsables con la toma de decisiones”.
Carril exclusivo
El plan de movilidad también perfila la reserva de una vía específica o carril exclusivo para guaguas, ambulancias, transporte de emergencias y vehículos de seguridad, garantizando el acceso a los hospitales También se contempla reforzar los servicios de helicópteros sanitarios para asegurar la capacidad de reacción ante posibles colapsos prolongados en las carreteras que pudieran comprometer traslados de urgencia.
También se elaborará un plan para informar a la ciudadanía sobre los itinerarios y horarios completos, pidiéndoles que adelanten sus desplazamientos en la medida de lo posible. Se aconsejará a los viajeros que deban acudir al Aeropuerto Tenerife Norte ese día que lo hagan con mucha mayor antelación de la habitual para evitar las horas de mayor colapso. Incluso se estudia la posibilidad de que el Aeropuerto abra antes para facilitar estas llegadas tempranas de los usuarios.
El Papa seguramente pernoctará en Gran Canaria y ante la posibilidad de que haya neblina en Los Rodeos -común en el mes de junio-, las autoridades y organizadores ya han preparado planes de contingencia y se han planteado alternativas para mitigar su impacto en la agenda papal. Será finalmente el Vaticano el que decidirá si se modifican los horarios previstos o si se debe eliminar alguno de los eventos programados.
El delegado del Gobierno en Canarias reiteró, tras la reunión para abordar el dispositivo de seguridad y movilidad, que “no es una visita de un jefe de Estado al uso” por lo que habrá “molestias” para los ciudadanos, si bien ha insistido en trabajar en la toma de decisiones para que “sea un día magnífico”. Sobre la petición de teletrabajar y la suspensión de las clases presenciales para mejorar la movilidad ese día afirmó que “es una petición unánime” de todos los participantes en la organización.
La Candelaria y el Cristo de La Laguna
El único acto plenamente confirmado y con inscripciones abiertas es la Eucaristía ante 50.000 personas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que comenzará a las 12 o 12.30 horas, y que estará presidida por las imágenes de Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna, según confirmaron desde el Obispado Nivariense.
El vicario general del Obispado de Tenerife, Antonio Pérez, destacó “el trabajo muy intenso que están realizando y el cariño que están poniendo” tanto los ciudadanos como las instituciones para que este “acontecimiento histórico” para Tenerife y para Canarias en general, “se desarrolle de la mejor manera posible”. Reconoció que “es un desafío muy importante a todos los niveles, también para nosotros en la parte que nos toca”, por lo que puso en valor y agradeció la coordinación y el trabajo de las instituciones, la ciudadanía y los medios de comunicación.
A final de mes se realizará una segunda visita por parte del Vaticano en la que ya se perfilarán detalles más concretos en relación a los horarios y actos, pues aún queda por perfilar el encuentro con los migrantes.
Acento migratorio
La visita también tendrá un fuerte enfoque migratorio, como el encuentro en el Centro de Atención de Las Raíces (El Rosario) o bien en algún lugar de La Laguna. La agenda definitiva de los actos y lugares se terminará de perfilar tras la visita de supervisión de los responsables del Vaticano a final de mes. “La visita del Papa a Canarias tiene esta connotación especial y singular. El probable acto en Las Raíces o en otro lugar se focalizará en la acogida de los migrantes, cómo se ha realizado y la movilidad humana”, destacó.