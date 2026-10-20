Varapalo a José Manuel Bermúdez por usar canales oficiales contra el PSOE

La Junta Electoral Provincial ha estimado parcialmente la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y lo obliga a retirar una nota de prensa contra los socialistas por “vulnerar la neutralidad en periodo electoral”. La resolución determina que el comunicado de prensa difundido bajo el título “Bermúdez acusa al PSOE de engañar a los vecinos de Santa Cruz con la tasa de basura” vulneró el artículo 50.2 de la ley del Régimen Electoral.
El dictamen señala que la evaluación conjunta del escrito evidencia un contenido de “claro tinte partidista”, puesto que la publicación incorporaba expresiones de confrontación directa hacia el PSOE, atribuía responsabilidades políticas al presidente de España, Pedro Sánchez, y a la portavoz municipal socialista, Patricia Hernández, además de introducir críticas contra la oposición.
Incide en que la nota aludía a que la tasa se redujo en años anteriores, culpando al Gobierno central del reciente incremento, lo que “vulnera el estricto deber de neutralidad institucional exigible a las administraciones”. La Junta no expedientará al regidor, pero sí le ordena a la retirada inmediata de dicha publicación.