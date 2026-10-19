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Bermúdez defiende que la ley permite mantener el monumento a Franco de Santa Cruz y anuncia un recurso: “Que se aplique como está escrita”

El alcalde reclama que se aplique toda la legislación de memoria democrática y defiende que se valore la protección patrimonial del conjunto
Bermúdez defiende que la ley permite mantener el monumento a Franco de Santa Cruz y anuncia un recurso
Bermúdez defiende que la ley permite mantener el monumento a Franco de Santa Cruz y anuncia un recurso. | DA
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento prepara un recurso contra la orden de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que exige retirar el monumento a Franco, al considerar que existen argumentos legales para mantenerlo por sus posibles valores artísticos.

El alcalde ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de proteger elementos de estas características cuando concurran valores artísticos que deban ser ponderados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico.

“¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique la ley. Que se aplique la ley como la ley está escrita”, ha afirmado Bermúdez, quien ha sostenido que determinados artículos de la norma deben tenerse en cuenta al valorar el futuro del monumento.

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El regidor ha insistido en que su posición no supone rechazar la aplicación de la legislación vigente, sino defender que se tengan en cuenta todas sus disposiciones, incluidas las relativas a la protección patrimonial.

El Ayuntamiento trabaja en la preparación del recurso, que aún no ha sido presentado, según ha indicado Bermúdez.

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